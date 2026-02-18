IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

Радев не хареса служебния кабинет на Гюров, имало партийни лица

Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, призова той

18.02.2026 | 17:48 ч. 59
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившият президент Румен Радев не хареса служебния кабинет на Андрей Гюров, заявявайки, че в него има ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.

В публикация във Facebook той коментира: 

Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултата го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.

Свързани статии

Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.

Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев Андрей Гюров служебен кабинет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem