Дацов за бюджета: В доста критична ситуация сме

Мерки срещу най-уязвимите граждани и бизнеса подготвя служебната власт във връзка с поскъпването на горивата. По думите на Любомир Дацов действията им показват, че сме в политическа ситуация. “Няма нито една истинска мярка, която би адресирала проблема", коментира Дацов от Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите в предаването "Денят ON AIR".

Бюджетът

По думите му България е в "доста критична ситуация" от гледна точка на бюджета. Икономистът подчерта, че разходите са скочили с около 27-28% спрямо същия период на миналата година.

“Голяма част са основно заради капиталовите разходи. Това няма как да е устойчиво. Тази огромна разлика между това, което притежаваш, и това, което харчиш, няма как да бъде дългосрочно", подчерта Дацов пред Bulgaria ON AIR.

Войната в Близкия изток

Бившият зам.-министър на финансите прогнозира намаляване на икономическата активност и данъчните приходи, повишаване на социалните пращания и увеличаване на натиска върху бюджета, ако войната в Близкия изток продължи дълго.

"Военните действия ще са относително кратки във времето. Дори и да са месец - нищо няма да се случи, защото ще се запази проблемът, ще се запази основата на режима", обясни Дацов.

