IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Дацов за бюджета: В доста критична ситуация сме

Експертът прогнозира натиск върху бюджета

12.03.2026 | 21:00 ч. Обновена: 12.03.2026 | 21:11 ч. 4

Мерки срещу най-уязвимите граждани и бизнеса подготвя служебната власт във връзка с поскъпването на горивата. По думите на Любомир Дацов действията им показват, че сме в политическа ситуация. “Няма нито една истинска мярка, която би адресирала проблема", коментира Дацов от Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите в предаването "Денят ON AIR".

Бюджетът

По думите му България е в "доста критична ситуация" от гледна точка на бюджета. Икономистът подчерта, че разходите са скочили с около 27-28% спрямо същия период на миналата година. 

“Голяма част са основно заради капиталовите разходи. Това няма как да е устойчиво. Тази огромна разлика между това, което притежаваш, и това, което харчиш, няма как да бъде дългосрочно", подчерта Дацов пред Bulgaria ON AIR

Войната в Близкия изток

Бившият зам.-министър на финансите прогнозира намаляване на икономическата активност и данъчните приходи, повишаване на социалните пращания и увеличаване на натиска върху бюджета, ако войната в Близкия изток продължи дълго.

"Военните действия ще са относително кратки във времето. Дори и да са месец - нищо няма да се случи, защото ще се запази проблемът, ще се запази основата на режима", обясни Дацов.

Гледайте видеото с целия разговор.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бюджет удължителен закон уявими групи компенсации служебна власт войната в Иран Любомир Дацов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem