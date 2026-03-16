Много лошо бъдеще очаква НАТО, ако не подкрепи отварянето на Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги очаква "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон за отваряне на Ормузкия проток.

Позицията си американският лидер изрази в интервю за "Файненшъл таймс".

Тръмп коментира и планираната си среща с китайския президент Си Цзинпин, насрочена за края на март, като допусна, че тя може да бъде отложена.

"Мисля, че Китай също може да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си от протока", заяви президентът на САЩ по повод опитите на Вашингтон да постигне отмяна на блокадата, наложена от Иран. По думите му той би искал първо да разбере каква е позицията на Пекин, преди да осъществи визитата си.

"Може да се забавим", каза Тръмп за планираното пътуване.

Според него държавите, които получават енергоносители през Ормузкия проток, трябва да се включат в защитата на този морски път. "Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни той.

Интервюто на Тръмп за "Файненшъл таймс" идва, след като американският финансов министър Скот Бесънт се срещна в Париж с китайския вицепремиер Хъ Лифън, за да обсъдят подготовката за планираната среща на върха в Пекин.

Си отправи покана към Тръмп да посети Китай по време на срещата им в Южна Корея в края на октомври, когато двамата лидери постигнаха примирие в търговската и технологичната война между Вашингтон и Пекин. Засега от китайска страна няма сигнали, че има желание визитата да бъде отлагана въпреки конфликта в Иран, който е основен доставчик на петрол за Китай, посочва БТА.