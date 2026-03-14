Ритрийт туризма става все по-популярен

Забързаното ежедневие и все по-силната нужда от презареждане насочват все повече хора към т.нар. ритрийт туризъм, който през последните години отчита сериозен ръст.

Този тип пътуване съчетава почивката с активности като йога, медитация и различни практики за личностно развитие.

В съботното издание на "България сутрин" организаторът на приключенски събития Гергана Данева обясни, че понятието идва от английски и е свързано с идеята за отдръпване от всекидневието и насочване навътре към себе си. Тя каза: "Това е моделно понятие, което произлиза от "отдръпвам се" на английски език. Обръщаме погледа към себе си. Има различни подходи".

По думите ѝ в момента предложенията за подобни почивки никак не са малко. Тя подчерта, че форматът може да бъде различен - от кратък уикенд до цяла седмица, без твърди изисквания към участниците. Данева заяви: "Може да е един уикенд, може и да е цяла седмица. Нищо не е задължително".

Тя посочи още, че в тези събития се включват хора от най-различни възрасти, тъй като самата тя не поставя възрастови ограничения. Освен почивката, за нея особено важни са връзката с природата и преживяването извън градската среда, включително разходките сред дивото. Според нея ритрийт пътуванията съчетават два основни елемента - природен и културен.

По думите ѝ подобни пътувания често създават и нови приятелства между участниците.

Гергана Данева подчерта, че интересът към този тип преживявания е свързан и със стреса на съвременния живот. Тя разказа, че самата тя е стигнала до тази идея, след като си е задала въпроса какво ѝ носи усещане за пълноценност, а отговорът е бил времето сред природата. Тя призна, че организацията невинаги е лесна, особено когато става дума за пътувания в чужбина, но досега не ѝ се е налагало да връща участници.

Данева добави, че вече организира и събития с деца, защото според нея родителите не бива да се отказват от пътуванията и радостта от живота, след като имат семейство.

Тя заяви: "Живеем в забързан свят, всичко се променя. Това е натоварващо и стресиращо. Аз се запитах какво обичам да правя. Чувствам се пълноценна, когато съм сред природата. Има си предизвикателства, особено когато е в чужбина. Не ми се е случвало да връщам някого. Вече организирам събития с деца. Няма нужда родителите да спират да пътуват и да се радват на живота като станат родители".