Изплащат великденските добавки с пенсиите за април

По 20 или 50 евро ще получат над 1,6 милиона пенсионери

16.03.2026 | 09:55 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Допълнителна сума към пенсията ще бъде изплатена на над 1,6 млн. пенсионери заедно с пенсиите за април 2026 г., съобщи НОИ.

На 11 март 2026 г. Министерският съвет прие решение за отпускане на великденски добавки на най-уязвимите групи пенсионери по определен финансов критерий. 

В изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. 

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

 

