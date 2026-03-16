С 20 цента по-евтино: Българи зареждат масово гориво в Турция

Рязкото поскъпване на горивата в Европа насочи вниманието на българите към Турция.

У нас дизелът вече премина границата от 1,50 евро за литър. Бензинът се продава с около 7-9 евроцента по-евтино. В същото време на няколко десетки километра от границата цените са осезаемо по-ниски. До вчера в Одрин и Къркларели дизелът се продаваше между 60 и 65 турски лири, а бензинът – между 55 и 60. Справка показа, че в големите бензиностанции днес цените са малко по-различни – 67 турски лири е литър дизел, което прави около 1,30 евро, а бензинът – 62 лири, което приблизително е за 1,23 евро за литър, пишат от "Флагман".

Разликата от около 20 цента на литър кара все повече хора от Южна България да планират пътувания до Турция само за да заредят резервоара. При автомобил с 50-литров резервоар спестяването достига около 10 евро при едно зареждане.

Поскъпването на горивата в Европа измести фокуса на традиционния "пазарен туризъм". В последните дни темата доминира в социалните мрежи. Групите във фейсбук за пазар в южната ни съседка вече се превърнаха в своеобразни табла за актуални цени на бензин и дизел. До скоро тези групи се пълнеха със снимки на кашкавал, препарати и евтини дрехи от турските магазини. Днес темата е друга. Коментарите са за това къде е най-евтиният дизел и на коя бензиностанция няма опашка от автомобили с българска регистрация.

Търговци в пограничните райони също отчитат промяна. Според местни жители в почивните дни се образуват колони от коли пред бензиностанциите около Одрин. Част от шофьорите комбинират кратко пазаруване с пълнене на резервоара.

Въпреки че за нас цените на горивата в Турция са по-евтини, за местните картината далеч не е така.

Те се оплакват, че инфлацията ги е ударила много жестоко, а карането на кола се е превърнала в лукс.

"Поскъпване има и при нас, почти всеки ден цените на горивата се увеличават. За вас разликата е осезаема и се усеща, но при нас и тези цени са много високи", коментират изселници от България, които живеят в Одрин.