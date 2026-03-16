Първоначалната идея за цветна революция в Иран не се получи

Вчера министър-председателят Андрей Гюров съобщи, че Министерски съвет ще внесе жалба в КС заради решението на парламента да задължи служебното правителство да внесе искане за ратификация на договора и участието ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп. Очаква се жалбата да бъде внесена днес.

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните петролни доставки.

Политическите сътресения коментира международният анализатор Боян Чуков в предаването “България сутрин”. По думите му има някакъв замисъл в селектирането на обекти в Иран.

Тръмп е под натиск

“За мен това е престъпление срещу паметта на човечеството. Където и да копнеш, има какво да разбереш за своите прадеди", каза още Чуков. Анализаторът е на мнение, че Тръмп усеща, че “го чака лошо бъдеще” и всячески се опитва да мобилизира съюзниците си.

"Видяхме, че европейците не са съгласни", отбеляза Чуков.

Експертът е на мнение, че Тръмп се опитва да изнудва китайския лидер Си Дзинпин и да му “извива ръцете”, защото Китай е пряко засегнат от блокирането на доставките на петрол.

"Има наддаване. Иранците вадят изненади по отношение на високотехнологично оръжие. Ракетите, с които боравят, са почти неотразими. Иран получава удари, но и нанася удари на държавите, които са около него", каза международният анализатор.

Според Чуков Тръмп се чуди по какъв начин да реализира сухопътна операция в Иран. Експертът е на мнение, че първоначалната идея да има цветна революция и да бъде сменен режима, не се получава.

Новият върховен лидер

Пред Bulgaria ON AIR Чуков каза, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив и в момента е в Москва.

"Структурата на Иран не е направена така, че всичко да зависи от един човек. Там има колективно ръководство. Даже и да убият някой от тях, няма да има катаклизми и сътресения", обясни международният анализатор.

По думите му Тръмп се намира в изключително тежко състояние, защото САЩ са инструмент на Израел. "Три пъти изгони Тъкър Карлсън от кабинета си. Тогава големият журналист го предупреди, че е много вероятно отново в САЩ да има 11 септември - случка от този порядък", отбеляза Чуков и посочи, че президентът на САЩ е притиснат и от това, че идват изборите, а вътре в Републиканската партия губи привърженици.

"Разбирам го защо се държи като ръчна граната в чакалнята на гарата", отбеляза Чуков.

Политическите рискове

Международният анализатор е на мнение, че САЩ биха могли да спрат конфликта, но за Нетаняху няма ход назад.

"На Доналд Тръмп най-много да му направят импийчмънт, след като загуби изборите през ноември, но Нетаняху ще го арестуват, ще го вкарат в затвора за корупция - не само него, но и съпругата му Сара. Опозицията в Израел само чака да се случи нещо, за да разкъса Нетаняху, така че той няма избор", коментира още Чуков.

Гледайте видеото с целия разговор.