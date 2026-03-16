Нова версия: Моджтаба Хаменей е в Русия за операция

На фона на нарастващите въпроси около здравословното състояние на новия върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, се появиха съобщения в чуждестранни медии, според които той е получил сериозни наранявания и е бил преместен в Русия за операция.

Кувейтската медия Al-Jarida, позовавайки се на високопоставен ирански източник, съобщи, че "Моджтаба е бил тайно преместен в Москва за операция поради съображения за здраве и безопасност“ и добави: "Той е претърпял успешно операцията и в момента се възстановява в болница в президентския комплекс в Москва“.

Медията съобщи още, че руският президент Владимир Путин се е обадил на иранския президент Масуд Пезешкиан на 12-ти март, за да му предложи директно това лечение, а същата вечер Моджтаба е бил преместен на борда на руски военен самолет, придружен от медицински персонал.

Известно е, че иранските разузнавателни власти са решили да го прехвърлят в Русия, вярвайки, че местните медицински заведения могат да станат мишени, тъй като Израел продължава въздушните удари, насочени към върховния лидер.

Моджтаба Хаменей беше назначен за върховен лидер на Иран на 8-ми март, наследявайки баща си, аятолах Али Хаменей, който загина при американско-израелски въздушен удар в края на миналия месец. Тъй като обаче не се е появявал публично, спекулациите относно оцеляването му и степента на нараняванията му продължават. На 12-ти март новият лидер публикува първото си изявление, изразяващо волята му да се бори, по държавната телевизия, но изявлението му беше прочетено от водещия на новините.

Израелските военни оценяват, че Хаменей е бил ранен в крака в първия ден от войната. Американската страна също спомена възможността за нараняването му. По-рано министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви на неотдавнашна пресконференция, че "има вероятност новият така наречен върховен лидер да е бил ранен". Британската медия The Guardian съобщи, че Моджтаба е в кома, със сериозни травми и тайно се лекува в болница.

Иран твърди, че няма съществен проблем с безопасността на новия лидер. Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли твърденията за наранявания в интервю за медиите предишния ден, заявявайки: "Няма проблем с новия върховен лидер. Той публикува изявление вчера и изпълнява задълженията си в съответствие с конституцията“.