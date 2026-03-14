IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

След горивата идва ред и на поскъпване на храните: Какви са прогнозите?

"Виновникът" е напрежението в Близкия изток

14.03.2026 | 13:30 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Заради напрежението в Близкия изток цените на горивата вече започнаха да се покачват, а това неминуемо поставя въпроса какъв ще е ефектът върху цените в магазините.

По думите на председателя на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България Александър Дончев към момента няма поскъпване на основните хранителни стоки, но подобна тенденция се очаква. "Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква", заяви той, цитиран от NOVA.

Според Дончев вече има сигнали за предстоящо увеличение на цените от страна на хлебопроизводителите и млекопреработвателите. Причината е в нарастващите разходи за горива и електроенергия, които оскъпяват както транспорта, така и съхранението на продукцията.

Очакванията му са хлябът да поскъпне с между 10 и 20%, а млечните продукти - с между 5 и 10%.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

хляб храни цени
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem