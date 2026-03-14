След горивата идва ред и на поскъпване на храните: Какви са прогнозите?

Заради напрежението в Близкия изток цените на горивата вече започнаха да се покачват, а това неминуемо поставя въпроса какъв ще е ефектът върху цените в магазините.

По думите на председателя на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България Александър Дончев към момента няма поскъпване на основните хранителни стоки, но подобна тенденция се очаква. "Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква", заяви той, цитиран от NOVA.

Според Дончев вече има сигнали за предстоящо увеличение на цените от страна на хлебопроизводителите и млекопреработвателите. Причината е в нарастващите разходи за горива и електроенергия, които оскъпяват както транспорта, така и съхранението на продукцията.

Очакванията му са хлябът да поскъпне с между 10 и 20%, а млечните продукти - с между 5 и 10%.