Зарков вярва: БСП ще има много значима роля в следващото НС

Не изключи възможността за коалиция с други сили след вота

16.03.2026 | 12:32 ч. 9
БГНЕС

Лидерът на БСП Крум Зарков е категоричен, че партията отива на изборите с увереност и нагласа да помогне.

“Знаем как да го направим - България да бъде една по-справедлива държава, с гарантиран и равен достъп до образование, здравеопазване, социални, комунални и административни услуги, до ясли и детски градини, достъп до правосъдие - държава, каквато българите най-накрая заслужават”, каза лидерът след регистрация на листата на "БСП-Обединена левица" в 24 МИР-София, на която е водач.

Зарков отхвърли прогнозите на социолозите за непреминаване на 4-процентната изборна бариера и беше категоричен, че БСП ще има много значима роля в следващото Народно събрание.

Попитан дали смята, че предстоящите избори могат да бъдат честни, Зарков отговори, че това зависи от много неща - зависи не само от институциите, но и от политическите партии. “Никога не трябва да забравяме, че щом има някой, който си продава гласа, има друг, който го купува”, коментира лидерът на левицата.    

Зарков не изключи коалиция с друга политическа сила след изборите.

"Виждам потенциал за партньорство както в политически сили, така и в граждански организации, в леви и социално ангажирани хора, в синдикати и във всеки, който разбира, че повече така не може. А с кои политически сили - ще видим впоследствие, когато заявят своите програми”, каза още Зарков.

