Радев започна с чистките в листите, Ива Митева няма да води в Русе

Още преди да е стартирала, партията на Румен Радев започна с чистките. Оказа се, че бившият председател на парламента Ива Митева няма да е водач на листата на Прогресивна България в Русе, съобщават от News.bg, цитирайки свои източници.

Първоначално е определено Митева да оглавява листата в града, но впоследствие от проекта на Румен Радев са сменили мнението си. Какви са причините все още не е ясно. Още преди съставянето на проекта около бившия държавен глава стана ясно, че Митева ще е част от него.

Красимир Иванов също влиза в листата. Той бе част от проекта на бившия служебен премиер Стефан Янев - "Български възход". По непотвърдена информация щабът на Радев е решил да залага на местни авторитети в листите за парламента.

В тази връзка се обсъждат варианта Ива Митева да води в Разград. Не е ясно обаче дали чепатата юристка не се е разочаровала от "Прогресивна България" и да не е намерила общ език с хората на Румен Радев. От друга страна, самият Радев каза, че при нужда няма да се колебае да се раздели с хора, с които не споделят еднакви ценности.

Митева бе дълги години юрист в правната дирекция на Народното събрание, а през 2021 г. влезе като депутат от ИТН. Беше председател на 45-ото и 46-ото НС, които имаха кратки мандати. След излизането от 47-ото НС напусна Слави и партията му. През 2023 г. заедно с другия бивш депутат от ИТН Любомир Каримански застанаха начело на коалиция “Заедно”, включваща 4 партии, но взеха едва 0,35%.

След оставката на Радев тя заяви, че бившият президент е "човек на действията, такива хора са нужни в момента".