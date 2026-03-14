"Прогресивна България“ ще разгражда олигархичния модел

България трябва да подкрепя всички инициативи, които водят към предотвратяване и разрешаване на конфликти, но да става на основата на ясен анализ за нашите отговорности и нашите ангажименти и най-вече на основата на международното право. Това каза пред журналисти президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев в Кюстендил, където бе по покана местната структура на „Прогресивна България“ по повод избора на конкурса за девойка „Кюстендилска пролет“.

Радев допълни, че "външнополитическите пируети на Пеевски и Борисов стават все по-несъстоятелни, защото до вчера бяха ревностни привърженици на войната, а сега изведнъж, показно напират да ни вкарат в Борда за мир (иницииран от Доналад Тръмп - бел. ред)“.

В отговор на въпрос по относно договора с „Боташ“, Радев каза, че има информация за предложение от страна на Турция и Азербайджан как да се направи така, че договорът да носи печалба. „Това, че те се отхвърлят от досегашното правителство с цел да бъда атакуван и да се използва като някакъв политически коз, е съвсем друг въпрос, но и на това ще му дойде времето“, допълни Радев.

По отношение на правителствените мерки за облекчение на гражданите във връзка с кризата в Близкия изток Радев каза, че предложените от него мерки закъсняват и се надява правителството да следи какво се предприема в другите държави.

Радев посочи, че в законно установения срок ще бъде обявена политическата платформа и програмата на „Прогресивна България“. По думите му те са „с ясна насока за разграждане на олигархичния модел, за демонтаж на този модел и на корупционните практики, за много ясна посока към ускорено устойчиво развитие на България, оздравяване на институциите, гаранция за мира и за възможностите на всеки български гражданин за истински европейски доходи и свободно развитие и живот в нашата родина“.