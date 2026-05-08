Тежка катастрофа на надрусан шофьор, 16-годишен е с опасност за живота

Тежка катастрофа с ранени младежи е станала тази нощ край Карнобат. Инцидентът е станал малко след 01:00 часа на югозападния обход на автомагистрала "Тракия".

19-годишен шофьор от Карнобат е изгубил контрол над автомобила си и се е блъснал в мантинелата. След удара колата се е преобърнала в крайпътната канавка, а металната ограда е влязла в купето.

Най-тежко е пострадал 16-годишен младеж от село Детелина, който е изхвърлен от автомобила. Той е настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас с политравми и опасност за живота. Друг 21-годишен пътник е с фрактура на крака.

Пробата за наркотици на водача е отчела употреба на амфетамин. Той е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.