В Пловдив откачиха: Между 1000 и 3600 евро за две нощувки по време на музикален фест

700 евро за три нощувки в Пловдив - толкова е минималната сума, която меломаните ще трябва да изръсят, за да има къде да спят по време на един от музикалните фестивали в града.

Пловдивчани отново са откачили с цените за нощувки около дните на PhillGood Festival, на чиято сцена ще се качат емблематичните The Cure, Gorillaz и Moby. Най-ниската цена за две нощувки - от 17-ти юли до 19-ти юли (ако приемем, че посетителите биха си тръгнали веднага след концерта на последния фестивален ден) в Booking е 600 евро. Тези опции обаче не са много. На повечето места нощувките са над 1000 евро за двама души, като стигат 3600 евро.

В AirBnb ситуацията е аналитична - цените варират от 900 евро до близо 2000 евро за две нощувки.

Дори и да сте резервирали по-евтина опция, не е гарантирано, че ще имате къде да спите в дните на фестивала.

Читатели на Dnes.bg се оплакаха, че се е подновила практиката от миналата година, когато масово се отменяха резервации около Hills of Rock с искане на по-високо заплащане. Те са останали без апартамента си, за който е трябвало да платят около 300 евро за три нощувки и в момента са принудени или да платят високите цени, или да продадат билетите си.

Появиха се и други обвинения - че в платформите за отдаване на апартаменти и хотели много от местата са отбелязани като пълни, но не точно така стоят нещата на практика.

"Хотел за 3 дни в Пловдив по време на PhillGood Festival...... оказа се твърде луксозно преживяване. Не че Пловдив не е световно известен туристически град, Юнеско и т.н., но все пак!!! Няма ли някакъв контрол от страна на общинските власти в Община Пловдив - Municipality of Plovdiv? Освен това, при лично обаждане в хотелите се оказва, че те съвсем не са пълни и за двата фестивала през юли. А в платформите за резервации стоят заети. Цените обявени там се оказват далеч от реалните. И започват пазарлъци и договорки. После дали се отчитат на данъчните за извънредните си приходи? И как клиентите да бъдат застраховани срещу измами? Не е ли време тези службички държавни да започнат да си вършат работата по-добре? Щото цените са ни западноевропейски, но управлението къде е?", пише потребител онлайн.

"И аз съм шокирана, тъкмо се чудя как да го измисля с нощувките за фестивала. Миналата година нощувахме в Пловдив през юли в Стария град, пешеходната част и цената беше къде-къде по-ниска...", гласи друг коментар под публикацията.

Какви са цените в Атина?

Gorillaz ще посетят Атина няколко седмици, преди да се отбият в Пловдив. Moby също. Изпълнителите са част от голям фестивал, който ще продължи няколко седмици - Release Athens Festival, а от него част са още големи имена, като The Offspring, LimpBizkit, Ник Кейв и други.

Справка показва, че две нощувки в Атина по време на концертите ще ни струват между 50 и 100 евро, далеч от цените, които се искат в Пловдив.

В Airbnb ситуацията е подобна. Най-скъпият апартамент там за дните, в които ще свирят Gorillaz, е 190 евро.

В началото на годината публикувахме материал, в който смело заявихме, че рок сцената в България е възкръснала, тъй като страната ни се превръща в спирка на много от големите изпълнители в момента. Може би е време да се замислим дали алчността не саботира иначе изключително живата музикална сцена у нас.