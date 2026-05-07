Румен Радев ще получи днес мандата за съставяне на кабинет, това ли ще са новите министри?

Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага.

Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

Три месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на "Дондуков" 2 като кандидат за премиер на "Прогресивна България" и с готов състав на правителство.

"Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 ч.", обяви президентът Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.

"Имам уверението на първата политическа сила, на "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат, и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май", посочи Йотова.

Такива са и заявките на мнозинството: "С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство".

За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в осем парламента, припомня БНР. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от "Прогресивна България" не съобщават кои са хората в бъдещото правителство с мотива, че последната дума е на Румен Радев.

"Работим активно по структура и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост", заяви Радев.

Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 ч. днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.

Премиер без съмнение ще е лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, посочва bTV. 107-ият кабинет вероятно ще е с двама вицепремиери.

Единият със сигурност е бившият служебен премиер, социален министър и съветник на президента Гълъб Донев, който се очаква да поеме и Министерството на финансите.

За Иван Демерджиев прогнозата е също за вицепремиерски пост и министър на вътрешните работи.

Очакванията са Атанас Пеканов отново да поеме еврофондовете и Плана за възстановяване и устойчивост, но вече като част от редовен кабинет.

Досегашният заместник-външен министър Ради Найденов пък вероятно ще видим в позицията на титуляр.

Имената на двама бивши президентски съветници изглеждат сигурни за министерските кресла. Димитър Стоянов поема отбраната, а Явор Гечев ще поеме отново земеделието.

Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет.

Очаква се Кирил Темелков, бивш директор на „Булгартрансгаз“, да поеме енергетиката.

През последните часове стана ясно, че за социалното министерство се спрягат две имена. Те са на бившия министър Лазар Лазаров и на действащия и към момента заместник-министър Наталия Ефремова.

До последно не е ясно кой ще е министър на правосъдието – за този пост името на Иван Демерджиев също е споменавано.