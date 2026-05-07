Слави Василев, ПБ: Не създадохме комисия за Пеевски, защото е една говорилня

По думите на Василев в социалната мрежи се “разгаря новината, че ние сме подкрепили Делян Пеевски”.

“В стремежа си да изпълним със съдържание парламента, ние взехме решение да не подкрепяме създаването на такава комисия, защото тя по същество е една говорилня. Там не могат да се вземат абсолютно никакви решения нито по темата за имуществото, нито по темата за охраната на г-н Пеевски. Взехме това решение, защото знаем, че като бъдещи управляващи много бързо ще вземем решенията по отношение на г-н Пеевски, на неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура, която днес дойде за малко и си тръгна незнайно защо. Уверявам, че всички в ПБ сме влезли в тази зала със заявката, че твърдо ще преборим този олигархичен модел. Съвсем скоро новият Министерски съвет ще вземе решения, които ще покажат, че нагласата на ПБ е да разгради този модел”, обясни Василев в кулоарите.

ПБ въвежда ред за журналистите

Василев добави, че ще има и нововъведение при работата на журналистите, които отразяват случващото се в Народното събрание.

"При задаването на въпроси трябва да има ред. Този ред в държавата, който обещахме на нашите избиратели, ще го въведем и тук, но това няма да е за сметка на комуникацията с всеки един от вас", обясни Василев как ще продуцират от ПБ с журналистите.

"Няма да прибързваме с решенията. Няма да превръщаме НС в говорилня”, категоричен е народният представител.

Василев каза, че не е запознат с казуса на Николета Кузманова, която беше назначена за началник на кабинета на председателя на парламента Михаела Доцова. “Не познавам тази жена и от вас научавам, че е началник на кабинета на г-жа Доцова”.

“Кабинет 222А няма да бъде обитаван от ДПС", каза още народният представител и добави: "Г-н Румен Радев има много важна работа в момента около състава на МС и това е причината днес да не е тук".