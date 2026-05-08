Румен Радев очерта неотложните задачи - цени, инфлация, бюджет, ПВУ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 21 / 21

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев благодари на българските граждани, които с вота си са сложили край на политическата криза. Той изтъкна факта, че за първи се формира правителство толкова бързо и без безкрайни преговори и крехки коалиции.

От трибуната на Народното събрание Радев открои неотложните задачи - растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.

Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази и занапред, а политическият дебат да измести личните нападки. Парламентът да произвежда закони и решения. Поставихме си за цел абсолютно мнозинство, като мнозина я обявиха за нереалистична, но подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции, свобода, демокрация и справедливост. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството - рекордни инфлация и дефицит, галопиращи цени, големи проблеми с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти, каза Румен Радев.

Той уточни, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Все пак той отправи критики към предходните законотворци, че качеството на законодателството през последните години е било снижено.

Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите предложения за законопроекти, но ние ще отчитаме градивния принос на опозицията. Ще разчитаме на вашия опит и преценка, и на критика, допълни той.

Радев призова с общи усилия да направят така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневният ред на парламента да съответства на този на българските граждани.

По отношение спасяването на средствата по ПВУ президентът съобщи, че "Прогресивна България" ще използва вече внесените предложения, а там където има резервни, ще внася промени.

Колкото до бюджета на България, Румен Радев заяви, че стремежът на ПБ е за промяна на дефицита без промяна на данъците.

Ще извършим анализ на финансовото състояние на страната и скрития дефицит, анализ на възможностите на спиране на финансови средства и оптимизация, ще кажем колко и какъв дълг ще теглим, заяви Румен Радев и премина към представяване на структурата и състава на Министерски съвет, в който ще има четирима вицепремиери.

Румен Радев каза, че още в понеделник ще внесат предложения за галопиращите цени и за промени в Закона за съдебната власт.