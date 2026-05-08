СЗО: Хантавирусът не е новият COVID, няма да има пандемия

Експерт от СЗО е категоричен, че ситуацията с хантавирусът не трябва да се сравнява с COVID-19. "Това не е SARS-CoV-2. Това не е началото на пандемия", категорични са от СЗО.

Пет нови случая на хантавирус, свързани с огнище на круизен кораб, вече са потвърдени, съобщи Световната здравна организация, предупреждавайки, че все още могат да се появят още инфекции, тъй като вирусът може да има инкубационен период до шест седмици.

По време на пресконференция, епидемиологът по инфекциозни болести на СЗО Мария Ван Керхове се опита да разграничи епидемията от ранните дни на пандемията от COVID-19, пише Euronews.

"Искам да бъда ясна. Това не е SARS-CoV-2. Това не е началото на пандемия от COVID. Това е епидемия, която виждаме на кораб“, каза тя. Епидемиологът обясни, че хантавирусът не се разпространява по същия начин като коронавирусите, а по-скоро чрез "близък, интимен контакт“.

Тя добави, че мерките, предприети на борда на кораба, са "предпазни мерки за предотвратяване на по-нататъшно разпространение“.

Европейските власти също заявиха, че рискът за обществеността остава нисък. "Трябва да повторя, че според доказателствата, които имаме в момента, рискът за обществеността в Европа, рискът за европейците е нисък“, каза говорителката на ЕС Ева Хрнчирова.

Какво се случи на MV Hondius?

Трима пътници са започнали, а осем други са се разболели от хантавируса на борда на круизния кораб MV Hondius, плаващ под холандски флаг, който остава заседнал край на бреговете на Кабо Верде с близо 150 души на борда.

Корабът е напуснал Аржентина на 1 април с атлантически круиз и по план трябва да включва спирки в Антарктида, Фолкландските острови и други места, въпреки че маршрутът му оттогава е променен поради епидемията.

Ръководителят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че трима пациенти със съмнение за хантавирус са евакуирани и са на път за Холандия.

"На този етап общият риск за общественото здраве остава нисък“, написа Гебрейесус в своя X акаунт.

Междувременно Мария ван Керхове от СЗО заяви, че служители разследват евентуално предаване от човек на човек - нещо, което се счита за изключително рядко. Експертите смятат, че първият заразен човек вероятно се е заразил с вируса преди качване на борда. Властите също така заявиха, че на борда няма плъхове.

Случай, свързан с кораба, е потвърден и в Швейцария, докато здравните власти в Южна Африка и Швейцария са идентифицирали щам, способен да се разпространява между хората в редки случаи.