Вучич няма търпение, изпрати писмо до Путин за Деня на победата

Сръбският президент Александър Вучич връчи на руския посланик в Белград Александър Боцан-Харченко писмо до руския президент Владимир Путин, в което го поздравява по случай Деня на победата и подчертава, че "9 май остава вечен символ на непокорството и героизма на нашите народи".

"Предадох на посланика писмо за президента на Руската федерация Владимир Путин, в което го поздравих по случай Деня на победата – една от най-светлите дати в историята на човечеството, с посланието, че 9 май остава вечен символ на непокорството и героизма на нашите народи", написа Вучич в Instagram.

Той подчерта, че задължение на Сърбия е да пази паметта за всички жертви, загинали "на страната на правото и справедливостта", и че страната няма да допусне "опити за пренаписване на историята".

"Ще помним завинаги огромната и решаваща роля на Червената армия за освобождението на нашата страна и Европа", добави сръбският президент.

Вучич съобщи още, че с руския посланик са обсъдили двустранните отношения с акцент върху енергийното сътрудничество, както и актуални регионални и международни теми.

"В условията на сложна геополитическа обстановка и предизвикателства на европейския и световния пазар за Сърбия е от ключово значение сигурното и стабилно снабдяване с енергоносители, преди всичко с природен газ", продъжи Вучич.

Той подчерта, че Белград ще продължи да води "отговорна енергийна политика в интерес на гражданите и икономиката".