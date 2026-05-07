Какво би последвало при сваляне или внезапна смърт на Владимир Путин?

Украинският президент Володимир Зеленски подигравателно заяви, че Кремъл е обезпокоен, че „дронове може да бръмчат над Червения площад“, тъй като Москва е въвела строга карантина преди парада за Деня на победата на 9 май.

Руският президент Владимир Путин има много причини да гледа през рамо и над главата си. Изтекъл документ на европейско разузнаване, съобщен от британския Financial Times и Russia’s Important Stories, твърди, че Путин прекарва все по-често време, безопасно затворен в бункери, страхувайки се от покушение или преврат, пишат в анализ редакторите от Newsweek.

Сигурността около Путин е рязко затегната, според разузнаването, с повече проверки, по-малко помощници, ограничени движения, ограничени комуникации. Мнозина в западния свят, и особено тези в Украйна, ще приветстват новината и ще фантазират за идеята за правосъдие, доставено с дронове срещу руския президент.

Но една удовлетворяваща фантазия би се сблъскала с мрачна реалност. Владетел, който се доверява на по-малко стаи, по-малко телефони и по-малко помощници, не ръководи спокойна машина за наследяване. И това е големият проблем. Ексцентричната система на политика на Русия е изградена около един човек: Путин. Най-опасно би било в момента, в който този човек внезапно изчезне.

Путин е прекарал четвърт век, превръщайки се в рефер, покровител и последна апелативна инстанция на руската система,

настройвайки елитни фракции една срещу друга, за да се състезават за неговото благоразположение – ключ към богатството и успеха в съвременна Русия. Малко от политическата същност се случва без неговото изрично или мълчаливо одобрение.

И Путин е изградил тази огромна лична власт, като същевременно значително е намалил контролното влияние на институциите и индивидите около себе си. Сега той е центърът на вселената в руската държава и неговата имплозия би оставила черна дупка, в която всичко останало е погълнато.

Украйна несъмнено представлява сериозна заплаха за Путин и е демонстрирала способности да поразява цели дълбоко в Русия, включително Москва, било то чрез дронове или специални операции за поставяне на коли-бомби.

Но най-сериозната заплаха за Путин вероятно идва от огромната мафиотска държава, която той създава; опортюнистичен, амбициозен съперник, усещащ както предимство, така и прозорец на възможност (въпреки че е най-добре да се избягват отворени прозорци в Русия) с тежкото състояние на икономиката и неуспешното справяне с войната в Украйна.

Потенциалът очевидно е налице. Само погледнете близкото минало. През юни 2023 г. бойците на Вагнер на Евгений Пригожин превзеха военния щаб в Ростов на Дон и напреднаха към Москва, преди рязко да се обърнат назад. Това беше напомняне, че лоялността в системата на Путин може да се превърне във въоръжен лост с изумителна скорост.

По-късно Пригожин загина при подозрителна самолетна катастрофа. Този път Путин надделя.

Новите лица на путинизма

Според доклада на разузнаването, сега е нараснало остро напрежение между руските служби за сигурност, включително спорове с участието на ФСБ, военното ръководство, Росгвардия и Федералната служба за охрана относно защитата на висши служители от убийци.

Същият доклад свързва опасенията относно мрежата на Сергей Шойгу и риска от преврат срещу Путин с ареста на бившия заместник-министър на отбраната Руслан Цаликов през март 2026 г.

Шойгу, който беше преместен от министър на отбраната на секретар на Съвета за сигурност на Русия през 2024 г., беше една от най-видимите фигури във военновременния елит на Путин, преди да бъде оттеглен от ролята си, когато войната в Украйна се провали.

В Русия не липсват имена на онези, които биха могли да се надяват да заменят Путин, когато му дойде времето, било то по природа, било то чрез заговор. Може би Алексей Дюмин, бивш бодигард на Путин и президентски помощник. Или Сергей Кириенко, кремълският служител, отговарящ за вътрешната политика, пропагандата и управляваните избори.

Може би дори Дмитрий Патрушев, вицепремиер и син на дългогодишния близък приятел и помощник на Путин Николай Патрушев, който представлява младежка форма на приемственост към застаряващия разузнавателен елит „силовики“, към който принадлежи баща му.

По-възрастни хардлайнери като Николай Патрушев или Александър Бортников, настоящият директор на ФСБ, може да имат по-голямо значение като играчи с право на вето върху определени претенденти, отколкото самите наследници. Но никое от имената не решава централния проблем на системата, който е незаменимата роля на Путин като неин ключов елемент. Той е един вид обединител на фракциите, използвайки покровителство и заплаха, за да ги поддържа балансирани и успокоени чрез консенсус, че той и само той е легитимният владетел. Кой от елитните фракции би могъл наистина да възпроизведе или реформира това?

Премиерът, настоящият Михаил Мишустин, би служил съгласно конституцията като непосредствен изпълняващ длъжността президент, ако Путин умре. Зад Мишустин, където е истинската власт, би започнала битка с ножове за руската държава - силно милитаризирана и агресивна ядрена сила, не бива да забравяме - между елита.

Инстинктът "всеки, освен Путин" е изкушаващ, но твърде спретнат. Русия не е парламентарна система, която чака опозиционен лидер да прекрачи прага и да представи демократични аргументи пред свободен електорат, способен да гласува само по съвест. Това е военновременна автокрация с началници на разузнаването, военни командири, президентска гвардия, олигархични интереси и регионални посредници, чиито съдби зависят от близостта до принудителната сила и често са в конфликт помежду си.

Приемането от елита на който и да е изпълняващ длъжността президент може да бъде несигурно, защото руските институции са слаби, а президентската власт е необичайно концентрирана. Наследникът, който най-вероятно ще оцелее, е този, който най-добре може да сплаши останалите.

Противоположният случай заслужава внимание: внезапното напускане на Путин би могло да създаде възможност за наследник, който иска облекчаване на санкциите, почивка на бойното поле или по-малко разрушителни отношения със Запада. В това отношение има много възможности.

Но тази възможност принадлежи на по-късен етап, след като някой е преживял първата надпревара. Дори тогава това би изисквало цялостна промяна в начина на мислене сред служителите в система, която Путин е създавал по свой образ и подобие повече от 25 години.

И повечето потенциални наследници изглежда са повярвали на геополитическата стратегия на Путин за имперски експанзионизъм, антизападен антагонизъм и реализъм на твърдата сила.

Непосредственото изпитание за наследника на Путин няма да бъде умереност или размисъл, един вид десталинизация за 21-ви век. Това би било да поеме контрола върху принудителните институции, парите на елита, командването на бойното поле и хипернационалистическия наратив за руското величие.

Просто казано, путинизъм с различно лице и може би по-гневна форма.

Структурните слабости на Русия няма да ограничат експлозивния ѝ потенциал в борба за наследяване. Ако не друго, те биха могли да превърнат пожар в ад. Състоянието на руското общество и предстоящите предизвикателства са отрезвяващи.

Проектът "Русия има значение" на Харвардското училище "Кенеди" казва, че оценките за руските жертви варират значително, но една западна оценка от края на февруари 2026 г. определи цифрата на около 1 милион убити или ранени. Това означава, че много руски семейства ще бъдат лично засегнати от войната.

Емоционалната реакция може да дойде срещу Кремъл. Но ако повечето руснаци обвиняват НАТО за войната, това може да засили антизападната ярост, подхранвайки още по-агресивна позиция от страна на Москва.

След това е икономическата болка. Лихвените проценти и инфлацията са болезнено високи. Резервите на Русия са изчерпани. Държавните ресурси се насочват за поддържане на войната в Украйна с хора и материали. Санкциите са силни, растежът е слаб. Урокът от историята е, че авторитарните общества с националистически тенденции и лоши икономики често се обръщат към омразно насилие.

Демобилизацията би добавила още една опасна променлива: Институтът за изследване на войната (ISW) твърди, че Кремъл вероятно вижда отчуждените ветерани като заплаха за стабилността на режима.

Отделен доклад на Global Initiative казва, че завръщащите се ветерани от войната в Украйна, включително осъдени престъпници, вече подхранват насилието, организираната престъпност и натиска върху руската полиция и социални служби.

Следвоенна Русия не просто би връщала войници у дома; тя би внасяла в цивилния живот стотици хиляди мъже, обучени, травмирани и ранени от брутална война, само за да се огорчат от по-бедния и неблагодарен мир.

Държава под тази смесица от военен натиск, подозрение на елита, разпространена престъпност и икономически конфликти може да стане по-малко предсказуема, но не по-малко агресивна. Путин би се затруднил да сдържи тези сили. Сега си представете оспорван лидер или фракционна война на върха. Това е рецепта за хаос с последици, които биха се разпространили в цяла Европа.

Едно решение, дузина проблеми

Западът вече познава добре методите на Путин, дори и да е бил бавен в справянето със заплахата, която те представляват. То се занимава с него от началото на хилядолетието и разбира, че Путин уважава само твърдата сила – така той вярва, че светът наистина работи – а не слабост или кротост.

Европейските съюзници от НАТО може да са се забавили в калибрирането на отговора си на заплахата на Путин, но работят по това чрез превъоръжаване и други форми на възпиране. Все по-често руският саботаж и шпионаж идват с по-висока цена за Москва.

Дали ситуацията между Русия и НАТО щеше да бъде по-малко конфронтационна, ако Путин си отиде? Дали мирното споразумение в Украйна щеше да бъде по-лесно за постигане без Путин? Може би. Но това е стар дявол, когото съюзниците познават добре. По-добре това, отколкото нова, неизпитана фигура, която се е появила от насилствена дворцова борба.

Нищо от това не изисква мекота към Путин. Въпросът е по-студен: Западът не бива да бърка катарзиса на неговото падение със стратегия. Чуждестранните сили имат малко пряко влияние върху наследяването на Русия, но трябва да се подготвят за евентуалност.

Тази подготовка трябва да включва съюзническа координация по отношение на ядрените сигнали, приемствеността на санкциите, рисковете от ескалация на бойното поле и политиката на признаване, ако фракциите на Москва се конкурират да говорят от името на държавата.

Внезапната смърт на Путин би сложила край на управлението на един човек, без да сложи край на системата, която той създаде. Американците могат да искат справедливост за Украйна и все пак да разбират, че неконтролиран колапс на върха на руската държава не би бил справедливост. Това би била криза с ядрени оръжия, въоръжени фракции и вече започнала война.

Смъртта на Путин може да реши един проблем. Но може да създаде още дузина.