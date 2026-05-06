Дубай се прощава с имиджа си на финансов център, губи блясъка си

Конфликтът в Близкия изток принуждава много инвеститори да прехвърлят капитали от Дубай към по-сигурни убежища като Швейцария и Сингапур. Дубай изглежда се прощава с имиджа си на финансов център.

Дубай е дом на дълъг списък от на пръв поглед невъзможни проекти, които са се превърнали в световни символи, като например Бурж Халифа – най-високата сграда в света.

От години Дубай гради образа си като оазис на стабилност в размирния Близък изток. От години второто по богатство емирство привлича богаташи, които трупат капитала си, развиват бизнеси и планират своето бъдеще. Войната в Иран обаче разклати този имидж.

Ударите на Иран с ракети и дронове предизвикаха икономически шок, а пазарите в Дубай и Абу Даби се сринаха. Туризмът търпи тежки щети - заетостта на хотелите е едва 20%, а полетите от и до международното летище намаляха с две трети по данни на аналитичната компания "Кепитъл икономикс“.

Мнозина местят капитала си към Сингапур и Швейцария

Въпросът дали Дубай наистина може да продължи да бъде игрална площадка за богатите и известните е на дневен ред. Други два финансови центъра - Сингапур и Швейцария - привлякоха много от бизнесмените, които поставят това под съмнение. Швейцарските банкери очакват десетки милиарди да потекат към европейската държава от Персийския залив.

Според адвоката Райън Лин, който живее в Сингапур, двата финансови хъба привличат различни клиенти. „Швейцария е примамлива предимно за европейски и международни клиенти, докато Сингапур по-скоро е цел за средства, генерирани в Азия“, казва Лин пред "Дойче Веле".

Сингапур всъщност е пионерът в модела, който по-късно Дубай наложи чрез изграждането на екосистема за семейни бизнеси - частни фирми, създадени с цел управление на инвестиции, данъчно планиране и организиране на наследството. Този модел е особено привлекателен за семейства от страни като Китай, Индия и Индонезия.

Швейцария, от друга страна, разчита на вековната си традиция в частното банкиране и репутацията си на политическа неутрална страна. За тези, които искат да изтеглят част от активите си от Дубай, промяната често е „избор между растеж и съхранение“, казва Тил Кристиан Буделман от швейцарската частна банка BERGOS. Според него алпийската държава осигурява такава степен на системна дистанция от геополитическите горещи точки, каквато Сингапур не винаги може да гарантира.

Имотният пазар страда

Друг сектор на дубайската икономика също е застрашен - имотният. През март общата стойност на сделките с жилищни имоти е спаднала с близо 20% спрямо предходния месец - до около 10,1 милиарда долара, съобщи „Блумбърг“. Финансовите експерти прогнозират корекции на цените на имотния пазар.

Въпреки всичко повечето богаташи не изтеглят напълно активите си от Дубай, а по-скоро запазват бизнесите и част от собствеността си там, докато паралелно прехвърлят част от личното си състояние в Сингапур и Швейцария.

Райън Лин казва, че около една пета от клиентите му гледат на нестабилността в момента като временен проблем. Много други обаче се опитват да разпределят състоянието си, така че да имат някаква гаранция.

Управителят на Дубай, шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, има грандиозни планове за международното летище „Ал Мактум“.

Дубай бързо може да се възстанови, ако войната спре

Преди войната икономиката на Дубай процъфтяваше: през първите девет месеца на 2025 година емирството отбеляза ръст на брутния си вътрешен продукт (БВП) с 4,7%. По данни на консултантската компания „Хенли енд партнърс“ 9800 милионери са се преместили в Дубай миналата година, като са донесли със себе си 63 милиарда долара. Емирството предлага нулев данък върху доходите на физическите лица, капиталовите печалби и наследството, както и корпоративен данък от едва 9% върху печалбите над 100 000 долара. Компаниите, които се занимават с безмитна търговия, също не плащат данъци върху доходите.

Все пак наблюдателите смятат, че ако примирието се задържи, градът може бързо да възстанови реномето си. Преди 50 години Дубай е бил скромно селище в пустинята. Днес емирството е място, което надскача границите на иновациите и проектирането. Преди войната шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум представи плановете си за превръщането на летището в Дубай в най-големия авиационен център в света и за удвояване на размера на икономиката до 2033 г.

Други амбициозни проекти включват 93-километрова климатизирана въздушна пешеходна алея, най-голямата в света система от изкуствени рифове с над един милиард корали и впечатляващ курорт с изкуствена Луна.