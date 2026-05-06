Турция изуми света с чудовището Yildirimhan

Изследователският и развоен център към Министерството на националната отбрана на Турция представи Yildirimhan - първата междуконтинентална балистична ракета на страната. Представянето на стратегическото оръжие се състоя по време на изложението SAHA EXPO 2026 в Истанбул, съобщава Turkey Today.

Технически характеристики на системата:

- Обхват: До 6 000 километра.

- Скорост: Варира от Мах 9 до впечатляващите Мах 25 в различните фази на полета.

- Задвижване: Ракетата е оборудвана с четири ракетни двигателя, използващи течно гориво и азотен тетроксид като окислител.

Системата е изцяло разработена от R&D центъра на Министерството на отбраната. Нейното публично представяне беляза ключов момент от тазгодишното издание на международното изложение за отбрана и аерокосмическа индустрия, пише Фокус.

SAHA 2026 е най-големият отбранителен, аерокосмически и космически клъстер в Турция и Европа.