Храненето на децата в градините: По-здравословно и без захар

Миналата седмица от здравното министерство публикуваха за обществено обсъждане проект за допълнение на Наредба за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. Според него се въвежда изискване за намаляване на консумацията на захарта.

Промените в наредбата коментира доц. Лалка Рангелова, експерт в областта на храненето, диетиката и общественото здраве. Тя е категорична, че не се допуска включването на добавени захари в храненето при децата до двегодишна възраст. Основана цел, по думите на експерта, е да се осигури здравословно хранене на най-малките, а също така и да се създадат условия за изграждане на хранителни навици.

“Детските кухни ще могат да се справят, тъй като по същество храните не се променят. Единственото, с което трябва да се съобразят, е консистенцията на храната", допълни доц. Рангелова в предаването “България сутрин”.

Контрол и отговорност

За проверките отговарят регионалните здравни инспекции, а за безопасността на храната ще следи БАБХ.

"Хранителният прием ще бъде регулиран от регионалните здравни инспекции. Отговорността е споделена - трябва да бъде както между обществото, така и в родителите. Те трябва да показват кое е правилно и кое не, но трябва и те да бъдат обучени. Менютата, които се изграждат, трябва да почиват на заложените норми за децата от 0-3 години", коментира експертът пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Рангелова е категорична - спортът е много важен във всяка възрастова група, не само при децата, а храната и спортът трябва да вървят заедно, категорична.

"Трябва да има кампании, които да са насочени към обучаване на обществото. Осигурявайте разнообразие в храненето на децата. Намалявайте приема на нездравословните мазнини. Избирайте здравословните меса и карайте децата да спортуват. Една от грешките на родителите е, че децата дават на децата да се хранят пред телевизорите или таблетите. Всички трябва да се хранят заедно", на мнение е доц. Рангелова.

