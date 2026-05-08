Джиро д'Италия 2026 стартира официално от Несебър

Трасето преминава през Равда, Ахелой, Поморие, Черноморец и Созопол

08.05.2026 | 14:52 ч.
БГНЕС

Официално бе даден старт на Джиро д'Италия 2026 в България. 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна в 14,00 часа от Стария град в Несебър.

Състезанието, в което ще участват 23 отбора ще отбележи шестнадесетия старт извън Италия.

По брега на Черно море колоната ще измине 147 км до Бургас. Трасето преминава през Равда, Ахелой, Поморие, Черноморец и Созопол, предлагайки впечатляващи гледки към Черно море.

Преди старта официални приветствия отправиха кметът на Несебър Николай Димитров и членът на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев. Те определиха домакинството като значим международен успех за България и възможност страната да бъде показана пред милионна телевизионна аудитория по света.

Финалът на етапа се очаква в центъра на Бургас между 17:00 и 17:20 часа, където ще бъде излъчен и първият лидер в генералното класиране, носител на емблематичната розова фланелка – Maglia Rosa. Награждаването на победителя е предвидено за 17:40 часа, съобщава БГНЕС.

Тазгодишното издание на Джирото включва общо 3459 километра, като 543 от тях са на територията на България. Финалът на надпреварата е насрочен за 31 май в Рим.

