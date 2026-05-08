Двама бивши военни министри осъдени на смърт в Китай

Двама бивши китайски министри на отбраната - Вей Фенхе и Ли Шанфу, бяха осъдени на смърт по обвинения в корупция, съобщи Ройтерс. И двамата бяха признати за виновни в приемане и даване на подкупи. Цялото им имущество ще бъде конфискувано.

Според разследващите 68-годишният Ли Шанфу, смятан за протеже на китайски лидер Си Дзинпин, е приемал и давал големи суми подкупи, като не е изпълнявал „политическите си отговорности“ и е използвал положението си, за да получи привилегии за персонала.

Ли Шанфу пое поста министър на отбраната на Китайската народна република през март 2023 г. и заема поста само седем месеца. През есента на същата година той изчезна от публичното пространство, малко след първото и единствено посещение в Русия, след което беше разкрито, че е разследван.

Преди това Ли Шанфу е бил заместник-командващ на Силите за стратегическа поддръжка на НОАК, а от 2017 до 2022 г. е ръководил отдела за обучение и снабдяване на войските към Централната военна комисия на Китайската народна република.

През 2018 г. той е санкциониран от САЩ за участието си в закупуването на руски изтребители Су-35

и системи за противовъздушна отбрана С-400. Източници на Financial Times, запознати с американското разузнаване, твърдят, че делото срещу Ли Шанфу е образувано поради нередности при закупуването на военно оборудване.

През 2023 г. Вей Фенхе също беше обвинен в приемане на "големи суми пари и ценности" и улесняване на назначаването на предпочитани от него хора на длъжности извън установените процедури. Действията му бяха характеризирани като "изключително сериозни по своя характер, причиняващи тежка вреда". Генерал Вей Фенхе е служил в Министерството на отбраната на Китай от 2018 до 2023 г.

Ройтерс отбелязва, че китайските въоръжени сили са се превърнали в една от основните цели на антикорупционната кампания, стартирана от китайския президент Си Дзинпин след идването му на власт през 2012 г.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), чистките в китайската армия от 2022 г. насам са засегнали над 100 високопоставени служители и са подкопали бойната ефективност на въоръжените сили. Ако включим позиции, където са се случвали многократни промени в персонала, са засегнати повече от половината от 176-те висши командни длъжности в Народноосвободителната армия на Китай, изчислиха анализатори.