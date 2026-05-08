IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Западните медии: Критикът на ЕС Румен Радев е новият премиер на България

Той печели пълно парламентарно мнозинство от 1997 година насам

08.05.2026 | 14:14 ч. 13
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Победителят на парламентарните избори в България миналия месец, Румен Радев, беше избран за  министър-председател на страната. Убедителната му победа на парламентарните избори дава надежди за стабилно правителство в балканската страна, която е преживяла осем избори в рамките на пет години, пише AFP.

Кампанията на Радев беше избрадена върху обещания за борба с корупцията и "прочистването“ на това, което той определи като "олигархичен модел“ на България. Радев, който подаде оставка по-рано тази година като президент, за да участва в изборите, е твърд критик на ЕС и води кампания за възобновяване на диалога с Русия.

"(Чрез вота, българите) потвърдиха желанието си за стабилни институции и за защита на свободата, демокрацията и справедливостта“, каза Радев вчера, след като получи мандата за управление от президента Илияна Йотова.

62-годишният Радев наследява редица предизвикателства, включително изготвяне на бюджет за настоящата година, справяне с нарастващата инфлация и реформиране на парализирана съдебна система.

Проруският Радев

Испанската агенция ЕФЕ определя Радев като “проруски и евроскептичен”, но има подкрепата на 124 от общо 240 депутати. 

Свързани статии

ЕФЕ посочва още, че Радев е подал оставка през януари след девет години като държавен глава и е основал партията “Прогресивна България“. С нея той бързо е натрупал значителна обществена подкрепа, спечелил е 44,6% от гласовете и 131 места в 240-местния парламент.

Euronews описва новия български премиер като “критичен към ЕС“, а убедителната му засилва надеждите за стабилно управление в държавата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Румен Радев ПБ министър-председател западни медии корупция олигархия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem