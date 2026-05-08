Западните медии: Критикът на ЕС Румен Радев е новият премиер на България

Победителят на парламентарните избори в България миналия месец, Румен Радев, беше избран за министър-председател на страната. Убедителната му победа на парламентарните избори дава надежди за стабилно правителство в балканската страна, която е преживяла осем избори в рамките на пет години, пише AFP.

Кампанията на Радев беше избрадена върху обещания за борба с корупцията и "прочистването“ на това, което той определи като "олигархичен модел“ на България. Радев, който подаде оставка по-рано тази година като президент, за да участва в изборите, е твърд критик на ЕС и води кампания за възобновяване на диалога с Русия.

"(Чрез вота, българите) потвърдиха желанието си за стабилни институции и за защита на свободата, демокрацията и справедливостта“, каза Радев вчера, след като получи мандата за управление от президента Илияна Йотова.

62-годишният Радев наследява редица предизвикателства, включително изготвяне на бюджет за настоящата година, справяне с нарастващата инфлация и реформиране на парализирана съдебна система.

Проруският Радев

Испанската агенция ЕФЕ определя Радев като “проруски и евроскептичен”, но има подкрепата на 124 от общо 240 депутати.

ЕФЕ посочва още, че Радев е подал оставка през януари след девет години като държавен глава и е основал партията “Прогресивна България“. С нея той бързо е натрупал значителна обществена подкрепа, спечелил е 44,6% от гласовете и 131 места в 240-местния парламент.

Euronews описва новия български премиер като “критичен към ЕС“, а убедителната му засилва надеждите за стабилно управление в държавата.