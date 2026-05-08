Москва: Украйна наруши примирието, руските сили отговориха подобаващо

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че Украйна е нарушила примирието, обявено от Москва за честването на победата на Съветския съюз над нацистка Германия, предаде Ройтерс.

"Въпреки обявеното споразумение за прекратяване на огъня украински въоръжени групировки продължиха обстрела с дронове и артилерия на граждански обекти в пограничните райони на Белгородска и Курска област", заяви министерството.

"При тези обстоятелства въоръжените сили на Русия отговориха подобаващо на нарушеното примирие. Те нанесоха ответни удари срещу няколко системи за изстрелване на ракети, артилерийски и минохвъргачни позиции, както и срещу командни пунктове и площадки за изстрелване на безпилотни летателни апарати", допълни ведомството.

Министерството на транспорта на Русия посочи, че 13 летища в Южна Русия са били принудени да затворят заради опасност от украински атаки с дронове.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са ударили нефтено съоръжение в руския град Ярославъл, разположен на повече от 700 километра от границата с Украйна.

Зеленски не уточни кое съоръжение е било ударено, но в Ярославъл се намира голяма петролна рафинерия, отбелязва Ройтерс.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че противовъздушната отбрана е свалила или прехванала 56 от общо 67 насочени от Русия дронове през изминалата нощ, предаде Укринформ. Дроновете са изпратени от Милерово, Крим и Приморско-Ахтарск, както и от Курска, Орловка и Брянска област, като са били от тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", както и дронове примамки "Пародия", допълват украинските военновъздушни сили.

(БТА)