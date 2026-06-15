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Студен душ: Столичният район "Люлин" остава без топла вода

Ограничението е до неделя, за части от района - до 28 юни

15.06.2026 | 10:06 ч. 2
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

От днес до неделя столичният район "Люлин" остава без топла вода. Това важи за всички абонати в района, съобщиха от „Топлофикация София".

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителна централа „Люлин" и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването, допълват още от дружеството.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг - от 15 до 28 юни. 

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