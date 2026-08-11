Познати на младежите, убили Георги в Пловдив, са арестувани за побой над непалци

Познати на младежите, арестувани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, са били арестувани след побой над двама чуждестранни граждани. Според информацията, разпространена от прокуратурата, става въпрос за непалци. Задържаните са на 17 и 18 г., а в телефона на на един от извършителите имало клип от нападението.

Районната прокуратура в Пловдив привлече към наказателна отговорност младеж на 18 г. и 17-годишно момче за побой над двама граждани на Непал. Инцидентът е станал в ноща на 24-ти срещу 25-ти юни.

"Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си", гласи съобщението на прокуратурата.

Младежите се намирали на кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември". Те забелязали, че на стълби в близост до тротоара са се подпрели двама мъже, видимо изглеждащи като чужденци. Тийнейджърите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Пострадалите са на 33 и 27 г.

Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи.

Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство.

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. след започнало разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за извършено умишлено убийство на 4 август 2026 г. на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в гр. Пловдив. При проведени процесуално-следствени действия в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал.

Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният - за срок до 48 часа.

На 12 август 2026 г. Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.