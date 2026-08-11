Голям пожар и край с. Българска поляна, в гасенето се включи хеликоптер

Голям пожар край тополовградското село Българска поляна, избухнал в ранния следобед, се разраства, съобщи за БТА заместник-кметът на община Тополовград Хараламби Мочев.

"Обмисля се задействане на системата BG-ALERT за предупреждение на населението", посочи Мочев. Той уточни, че в момента обхожда периметъра, в който се движи огънят.

Пожарът, тръгнал от сухи треви, се е прехвърлил към широколистна гора, като са засегнати и иглолистни насаждения. В близост до периметъра се намират селата Хлябово, и на територията на община Харманли- Дрипчево и Черепово. Засега няма пряка опасност за населението, каза още заместник-кметът.

Заради хълмистия и пресечен терен и силния вятър овладяването на огъня е трудно. На място на противопожарните екипи помагат и членовете от доброволческото формирование на Тополовград. В гасенето са се включили и доброволци от Българска поляна, каза кметът на селото Станка Димова.

"Хора от селото се включиха доброволно в гасенето и помагат с каквото могат", допълни Димова. Пожарът е възникнал в ранния следобед в сухи треви край Българска поляна. На същото място миналата седмица също имаше пожар, възникнал по време на работа със земеделска техника, припомни тя.

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база се включи в гасенето на пожара. Хеликоптерът е излетял в 17.57 ч. Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", които гасят на терен, съобщиха от Министерството на отбраната.

Заради екстремния риск от бързоразвиващи се пожари в област Хасково, свързан с очакваните високи температури и силен вятър, от 11 до 14 август е в сила червен код за пожароопасност.