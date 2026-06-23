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Една жертва след челен сблъсък край Свищов, 28-годишен шофьор се оказа надрусан

Пътният инцидент е станал в понеделник вечерта около 19:30 часа

23.06.2026 | 10:17 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

66-годишен мъж е починал вследствие на тежка челна катастрофа на пътя между Свищов и село Вардим, съобщи БТА . 
Пътният инцидент станал в понеделник вечерта около 19,30 часа. 

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 28-годишен мъж от Вардим, се сблъскал челно с насрещно движеща се кола, шофирана от жертвата.

При удара по-възрастният водач получил множество тежки наранявания. Той бил транспортиран първоначално в Спешния център в Свищов, а впоследствие - в лечебно заведение в Плевен. Въпреки усилията на медиците, мъжът починал от травмите си.

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На мястото на произшествието другият шофьор бил тестван за употреба на алкохол, като пробата отчела отрицателен резултат. Извършеният тест за наркотични вещества обаче показал наличие на метамфетамин. От водача е взета кръвна проба за лабораторно изследване, което да потвърди резултата.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

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