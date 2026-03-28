Пиян шофьор уби друг при челна катастрофа тази сутрин

Тя е станала на пътя от село Одринци към Добрич

28.03.2026 | 09:34 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Шофьор загина тази сутрин при катастрофа на пътя от село Одринци към Добрич, съобщиха от полицията. 

Съобщението за инцидента е получено около 4:30. 

Пристигналите на място екипи установили, че 55-годишен шофьор на лек автомобил "Тойота" на десен завой губи контрол над превозното средство, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фиат".

Шофьорът на "Фиат"-а е починал по пътя за болницата.

55-годишният шофьор е с множество фрактури. Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието на 1,39 промила.

По случая е образувано досъдебно производство.

