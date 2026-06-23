Ще видим ли обща дясна кандидатура за президентските избори?

Ще има ли обща дясна кандидатура за президент? Преди дни лидерът на ДСБ Атанас Атанасов коментира, че Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров. Бившият премиер обаче нито потвърждава, нито отрича новината.

В предаването “България сутрин” социологът Елена Дариева и политологът Милен Любенов коментираха възможните ходове преди президентските избори.

"Въпросът дали номинациите са закъснели, изглежда резонен от гледна точка на политическата логика, защото за да се наложи един национално разпознаваем кандидат, той трябва да има време да разгърне своята кампания, да представи екипа и приоритетите си”, обясни социологът.

Дариева добави, че все пак българската практика показва, че за президентския вот не е изключение кандидатурите да станат известни в “навечерието” на кампанията, около два месеца преди самия вот.

Защо партиите изчакват с номинациите?

Според Дариева това се прави по няколко причини.

"Едната е, че се оставя по-малък период, в който номинираният кандидат е представен като мишена за атаки - по-малък период да се разгърне негативна кампания срещу него. От друга страна, една ранна номинация може да доведе до прегаряне на кандидата - в рамките на кампанията той може, докато се представя в страната, да прегори, когато трябва да бъде в своя пик. И другото, което е, знае се, че за президентски вот обикновено теснопартийните кандидатури са силно ограничени. За да има успех една кандидатура, трябва да бъде припозната от по-широк кръг, заради това партиите си остават едно поле за преговори", допълни социологът.

Дариева подчерта, че през този период на необявяване на кандидат, партиите преразглеждат социологическите проучвания.

Политологът доц. Милен Любенов беше попитан възможно ли е да видим обща дясна кандидатура.

"Ако става въпрос за обща кандидатура на ГЕРБ, "Демократична България" и "Продължаваме промяната, си мисля, че това е невъзможно, защото една такава номинация няма да се приеме добре от електоратите на отделните формации. Има риск да се получи по-слаб резултат, отколкото трите формации получиха на последните парламентарни избори”, каза политологът пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Любенов не изключи възможността на втори тур да има подкрепа от страна на център-дясно партиите, ако техният кандидат се класира на балотаж и това е нещо, което е съвсем закономерно.

“Но все още има доста неизвестни, включително в рамките на ДБ и ПП. Видяхме, че обявяването на потенциална номинация на Гюров срещна противоречи реакции от страна на "Продължаваме промяната". Между двете формации продължава да има много сериозно напрежение след разделянето на отделни парламентарни групи и е възможно да видим изненади, да не се стигне до единна кандидатура", подчерта политологът.

Доц. Любенов е на мнение, че това би било “сериозна политическа грешка”.

Вътрешнополитически напрежения

Дариева добави, че вече се виждат и първите признаци на кампания. “Съгласна съм, че беше противоречив приемът на анонса, който направи ген. Атанасов, като оценките варираха по целия спектър, като се започне от "приятелски огън" до "превантивна мярка да се избегне номинацията на друга кандидатура". Гюров получи висока и добра оценка от страна на целия център-дясно. Това го прави фаворит за поста, още повече, че той като образ е носител на експертност”.

Социологът смята, че Кандев пък се явява като символ на нацията на сигурността.

"Ключов въпрос е дали привлекателно за този електорат е сигурността и кое е по-важно за избирателите на тези формации. До момента единствената аргументация, която чувам за обединение на десния сектор, е по-скоро в негативен план - ако не се консолидираме и не се обединим, то това ще доведе до пълна доминация на "Прогресивна България", категорична е Дариева.

Доц. Любенов пък добави, че кандидатура на Гюров с Кандев ще мобилизира максимално електората на ПП и ДБ.

"Не мисля, че ще могат да надхвърлят тази подкрепа поради ред причини. Това, което прави впечатление през последните месеци, е, че наистина се наблюдава една много интензивна маркетингова кампания. Това обаче невинаги е достатъчно за успех за кампания, особено на президентски избори. Трябва да се намери баланс да не се отиде само в социалните медии - TikTok, Facebook. И не трябва да забравяме, че вотът се решава от поколението 40+", смята политологът.

Той е на мнение, че Гюров и Кандев трябва да се подготвят със сериозни екипи.

"Президентската институция е с церемониални функции, президентската власт не е толкова значима. Силата там е в политическото говорене и в това, че думата на президента отеква сила. В последните години видяхме точно това", припомни доц. Любенов.

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