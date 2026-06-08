Гюров за напускането на Кандев: Цената на поста не бива да е послушание

Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров коментира решението на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев да напусне системата. В публикация в социалните мрежи Гюров постави въпроса за свободата на професионалистите в полицията и за цената, която според него често се плаща за независима позиция.

Кандев обяви преди часове, че напуска поста си в МВР. В публикацията в социалните мрежи, той посочи, че не може да избира между поста и принципите си, както и че не иска да носи отговорност за решения, които не взема. Вътрешният министър Иван Демерджиев от своя страна заяви, че Кандев го е изненадал със заявлението си и че пред него не са били изложени конкретни мотиви за напускането.

На този фон Андрей Гюров написа, че в рамките на краткия мандат на служебното правителство се е убедил, че за полицая свободата "не е бонус от властта", а необходимост.

"В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност", посочи той.

По думите му преди изборите Георги Кандев е показал как може да изглежда МВР, когато не действа според политически инструкции.

"Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес", написа още Гюров.

Той определи тази ситуация като "нормалност", която според него се е оказала кратко изключение.

"Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение", допълни Андрей Гюров.

В публикацията си той поставя и по-широк въпрос за състоянието на институциите в България.

"Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?", пита Гюров.

"Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран", написа той - формулировка, с която Гюров очевидно прави разграничение между административното освобождаване и личната независимост.

В края на позицията си той благодари на Георги Кандев, че е влязъл в кабинета "Гюров" и че не е подвел очакванията на гражданите.