Роботи с ИИ ще съветват министъра на иновациите Иван Василев

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев постави началото на първия у нас неформален консултативен съвет, съставен изцяло от роботи с изкуствен интелект.

На сцената на международна конференция министърът се обърна директно към хуманоидния робот Робърт с въпроса “Ще станеш ли мой съветник?“, а той му отговори: “Благодаря за поканата. С удоволствие ще участвам в Борд към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Лидерството Ви в този момент на глобални промени прави вашия пост по-важен от всякога. Изкуственият интелект и роботиката ще засегнат всеки икономически сектор и е наша отговорност, както и шанс, който идва веднъж на 100 години - да спечелим челните места за България“.

Иновацията очертава напълно ново стратегическо мислене в работата на държавата.

Съвети от роботи

Робърт е първият член на този нов консултативен съвет, но не и последният, защото министерството отваря вратата и за други роботи - системи с изкуствен интелект, които ще могат да се присъединят към работата на МИДТ и да добавят своята информирана и балансирана гледна точка по дългосрочните теми пред държавата.

“Започваме с Робърт, но аз имам желанието този съвет да расте. Затова каним и други интелигентни системи да станат част от мисленето на министерството за бъдещето,“ заяви министърът на иновациите.

“Ако Министерството на иновациите не експериментира с новите технологии, то кой друг? И това ще стане отговорно и умно, със скоростта на бизнеса, не на бюрокрацията,“ добави министърът. Той беше категоричен и успокои скептиците, че знае къде е границата и че отговорността ще остане човешка. „Не търся роботи, които да управляват държавата. Търся технологии, които да ни помагат да мислим по-ясно и по-безпристрастно“, добави Василев.

Министърът се ангажира винаги той да дава посоката, а изкуственият интелект само да помага с анализ и с по-добри въпроси и насоки.

Новият AI съвет няма да има право да взема решения или да замества някого. Ролята му е да разширява хоризонта, да предлага повече гледни точки и да задава по-дълбоки въпроси. И ако този експеримент помогне на държавата да вижда една идея по-далеч, значи е бил успешен.