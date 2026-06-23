Божанов: Идеята за осигуровки на държавните служители получава подкрепа

"В момента съм на Национален съвет за тристранно сътрудничество, за да обсъдим с управляващите и социалните партньори нашето предложение за това държавните служители поетапно да започнат да плащат осигуровки. В началото вицепремиерът Донев обяви, че правителството е припознало необходимостта от такава реформа и също работи за нейното реализиране."

Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, който присъства на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

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Като точка от дневния ред на заседанието, съветът разглежда внесеният от ДБ законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, който предвижда държавните служители да започнат постепенно плащане на осигуровки.

Божанов припомни, че ДБ внася това предложение за трети път - първият път още през зимата на 2025 г. "Позитивно е, че след като дълго време си промотирал една реформа, тя малко по малко намира по-широка подкрепа", заяви Божанов.

В началото на юни ДБ внесе 9 законопроекта за по-модерна, прозрачна и справедлива държава, насочени към по-добро управление на публичните средства и ограничаване на прекомерните разходи в бюджета, по-лесен достъп на гражданите до услуги, повече справедливост в социалното осигуряване и по-ефективен контрол върху държавната администрация и публичните предприятия. Общата цел на предложенията е държавата да работи по-прозрачно, по-икономично и по-отговорно – с по-малко привилегии, по-малко възможности за злоупотреби и повече контрол върху начина, по който се харчат публичните средства.

След тристранката, която не се договори за осигуровките на държавните служители, Божанов и Мартин Димитров заявиха: "Предстои да разберем по какъв начин осигуровките на държавните служители ще влязат в бюджета, казаха от "Демократична България"."

НСТС показа, че нашето предложение за реформа, за което настояваме от над година, а именно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, среща принципна подкрепа, включително от страна на управляващите, което е добър знак, допълни Божанов. Разбрахме, че те са припознали необходимостта от това държавните служители да започнат да плащат осигуровки и това най-вероятно ще бъде предложение като част от бюджета, каза той.

Мартин Димитров от ДБ посочи, че са поставили национална цел – три процента дефицит за 2026 г. и два процента и половина за 2027 г. „Истинска бюджетна криза имаше преди години и тогава десни правителства се справиха. Сегашните трудности не могат да се сравняват с предишни периоди“, обясни той.

По отношение на сектор „Сигурност“ - той не може да бъде изваждан от скобата от реформата, каза той. Ако се прави реформа, тя трябва да включва всички сектори, за да е честно, допълни Димитров.