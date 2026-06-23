Божанов: Идеята за осигуровки на държавните служители получава подкрепа

"В момента съм на Национален съвет за тристранно сътрудничество, за да обсъдим с управляващите и социалните партньори нашето предложение за това държавните служители поетапно да започнат да плащат осигуровки. В началото вицепремиерът Донев обяви, че правителството е припознало необходимостта от такава реформа и също работи за нейното реализиране."
Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, който присъства на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Като точка от дневния ред на заседанието, съветът разглежда внесеният от ДБ законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, който предвижда държавните служители да започнат постепенно плащане на осигуровки.
Божанов припомни, че ДБ внася това предложение за трети път - първият път още през зимата на 2025 г. "Позитивно е, че след като дълго време си промотирал една реформа, тя малко по малко намира по-широка подкрепа", заяви Божанов.
В началото на юни ДБ внесе 9 законопроекта за по-модерна, прозрачна и справедлива държава, насочени към по-добро управление на публичните средства и ограничаване на прекомерните разходи в бюджета, по-лесен достъп на гражданите до услуги, повече справедливост в социалното осигуряване и по-ефективен контрол върху държавната администрация и публичните предприятия. Общата цел на предложенията е държавата да работи по-прозрачно, по-икономично и по-отговорно – с по-малко привилегии, по-малко възможности за злоупотреби и повече контрол върху начина, по който се харчат публичните средства.
След тристранката, която не се договори за осигуровките на държавните служители, Божанов и Мартин Димитров заявиха: "Предстои да разберем по какъв начин осигуровките на държавните служители ще влязат в бюджета, казаха от "Демократична България"."
НСТС показа, че нашето предложение за реформа, за което настояваме от над година, а именно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, среща принципна подкрепа, включително от страна на управляващите, което е добър знак, допълни Божанов. Разбрахме, че те са припознали необходимостта от това държавните служители да започнат да плащат осигуровки и това най-вероятно ще бъде предложение като част от бюджета, каза той.
Мартин Димитров от ДБ посочи, че са поставили национална цел – три процента дефицит за 2026 г. и два процента и половина за 2027 г. „Истинска бюджетна криза имаше преди години и тогава десни правителства се справиха. Сегашните трудности не могат да се сравняват с предишни периоди“, обясни той.
По отношение на сектор „Сигурност“ - той не може да бъде изваждан от скобата от реформата, каза той. Ако се прави реформа, тя трябва да включва всички сектори, за да е честно, допълни Димитров.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.