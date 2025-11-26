След напрежението: По-високи осигуровки се гласуваха на второ четене в бюджетна комисия

Бюджетната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметката на Държавното обществено осигуряване, предаде БГНЕС.

Очаква се да бъде обсъден и проектът за държавен бюджет за 2026 г., първият в евро, както и бюджета на НЗОК.

Йордан Цонев поясни защо се налага вдигането на осигуровката с 2-процентни пункта. По думите му системата е дисбалансирана. "За майките сме направили от 50 на 75% да бъде обезщетението", добави той и посочи, че е важна да има политическата доблест и да кажат защо и поради какви съображения предлагат параметрите в бюджета на ДОО.

Мартин Димитров от ПП-ДБ се обърна към управляващото мнозинство, че в бюджетите няма никакви реформи. "Крайно време е да се стреснете и да дадете назад. Вие се отказвате от дългогодишната политика на относително ниски данъци в България", добави той и предупреди, че сме в началото на румънски и гръцки сценарии.

Димитров призова: "Не жертвайте развитието на България, не ни вкарвайте в румънски сценарий."

"Този дефицит вместо да намалява през годините, расте", подчерта Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Бюджетът на ДОО за 2026 г. възлиза на над 15,25 млрд. евро както по приходи, така и по разходи. Основната част от приходите идва от осигурителни вноски – 8,86 млрд. евро, а недостигът се покрива с допълнителни трансфери от държавния бюджет в размер над 6 млрд. евро. Значителен е и трансферът от централния бюджет за ДОО – 267 млн. евро. Разходите за пенсии са доминиращи – над 13,4 млрд. евро, от които 13,15 млрд. са за пенсии, изплащани от ДОО, а 266,7 млн. – за пенсии, финансирани от държавния бюджет. Социалните помощи и обезщетения възлизат на 1,72 млрд. евро, а разходите за администрация – около 108 млн. евро.

Осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ се вдигат с 2%, т.е. от 19,8% на 21,8%. Фонд „Пенсии“ има приходи от 6,12 млрд. евро, но разходите му достигат 12,13 млрд. евро, което показва голям структурен дефицит, покриван от други източници. Фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ се финансира изцяло от държавния бюджет и изплаща 266,7 млн. евро. Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ събира 232,5 млн. евро, а разходите му са 52,3 млн. евро. Фонд „Общо заболяване и майчинство“ има приход 1,26 млрд. евро при разходи от 1,38 млрд. евро, а фонд „Безработица“ – 327,7 млн. евро приходи и 331,9 млн. евро разходи. Бюджетът на Националния осигурителен институт предвижда над 6,1 млрд. евро приходи, основно от държавни трансфери, и около 108,5 млн. евро разходи за дейността.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се през 2026 г. е определен на 620,20 евро, а максималният – на 2 352 евро. Минималната пенсия за стаж и възраст ще бъде 322,37 евро през първото полугодие и 346,87 евро през второто. Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 години, както и за бащите при отглеждане на дете до 8 години, е 460,17 евро, а еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 276,10 евро.

Комисията прие и увеличаването на данъка върху дивидентите от 5 на 10%. ;

Очаквано предложенията на опозицията бяха отхвърлени.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Днешното заседание започна с бурен скандал, обиди, заплахи за съд. В залата бе повикан лекар, квестори, временно присъствие имаше и НСО. Асен Василев от ПП-ДБ повтаряше в продължение на 30 минути кой е разпоредил заседанието да започне по-рано от посочения час. ПП-ДБ бяха планирали на видеостена на площада пред сградата на парламента да излъчват заседанието с начален час 14:15. Настояваха, че управляващата коалиция е изтеглила заседанието в почивката на НС, защото се страхуват от електората си. В крайна сметка нормалните дебати започнаха в 14,15 часа.