Радев обяви: Подкрепяме Украйна, но спираме да даряваме оръжия на Киев

България продължава да подкрепя Украйна, но е достигнала границата на възможностите си за предоставяне на допълнителна военна и финансова помощ извън вече поетите ангажименти. Това заявява министър-председателят Румен Радев в писмен отговор, като подчертава, че спирането на даренията от Българската армия не означава отказ от подкрепа в други направления, предаде БГНЕС.

Премиерът подчертава, че България работи за "траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и Устава на ООН", като ключова роля трябва да има дипломацията. По думите му Европейският съюз следва по-активно да се ангажира с мирния процес.

Радев прави разграничение между военна и военно-техническа подкрепа, като уточнява, че след 13 пакета помощ страната е достигнала лимита на възможностите на Въоръжените сили.

"След 13 пакета военна подкрепа България достигна предела на това, което може да предостави от ресурса на Въоръжените сили, без да компрометира способностите за национална отбрана", заявява той.

Министър-председателят подчертава, че прекратяването на даренията от армията не засяга другите форми на подкрепа, включително дейността на отбранителната индустрия. "Преустановяването на даренията от Българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито означава преустановяване дейността на българската отбранителна индустрия", посочва още той.

Радев допълва, че позицията се основава и на необходимостта от запазване на отбранителните способности и фискалната стабилност на страната, отчитайки процедурата по прекомерен дефицит, започната от Европейската комисия.

"Считам, че страната ни е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна отвъд вече договорената", посочва премиерът.