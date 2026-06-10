Украйна: България не ни е давала безплатно оръжия, купуваме си ги

Сътрудничеството на Украйна с България в областта на отбраната се осъществява на търговски условия, които обслужват и двете страни, осигурявайки на Киев необходимото отбранително оборудване, като същевременно отварят възможности за развитие на българската отбранителна индустрия.

Това заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, съобщи украинската обществена телевизия "Суспилне" на 10 юни.

Тихий обясни, че Украйна не получава безплатна военна помощ от България и че партньорството вместо това протича при взаимноизгодни условия. Той подчерта, че споразумението е от полза и за двете страни: Украйна получава необходимите ѝ отбранителни активи, докато българските предприятия и отбранителният сектор на страната получават възможност за растеж.

Министерството очаква сътрудничеството да продължи, добави Тихий, тъй като то укрепва отбранителните способности на Украйна и подкрепя постигането на нейните цели за сигурност.

"Благодарни сме на България, благодарни сме, че подобни проекти са възможни, за това сътрудничество с тяхната отбранителна компания", отбеляза той. "Това търговско, взаимноизгодно сътрудничество ни позволява да се придвижим по-бързо към мирни споразумения."

"Украйна се нуждае от хора, не от оръжия"

Забележките последваха съобщението на 9 юни от министър на отбраната Димитър Стоянов, че страната ни вече няма да доставя оръжие на Украйна, като заяви убеждението си, че войната "няма да бъде решена на бойното поле".

"Украйна се нуждае от повече хора, а не от повече оръжия. Тя има достатъчно оръжия, така че не предвиждаме да предоставяме повече оръжия на украинската армия", заяви Стоянов. "Виждаме позиционна война и без значение колко оръжия се натрупват, единственото постигнато нещо е загубата на човешки животи."

Спирането бележи рязък обрат в позицията на София по отношение на отбранителните усилия на Киев. България е изпратила 13 пакета с помощ на Украйна от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. София също така подписа знаково 10-годишно двустранно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Киев и се присъедини към подкрепената от НАТО програма PURL за ускорено снабдяване с критично военно оборудване и способности за противовъздушна отбрана.

Промяната в политиката последва предсрочните парламентарни избори през април, на които коалицията на премиера Румен Радев си осигури убедителна победа с платформа, включваща спиране на военната помощ за Украйна и възстановяване на дипломатическите отношения с Москва.