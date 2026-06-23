Вашите сигнали: Безстопанствени коне, смрад от гълъби, бездомни кучета

Свободно пуснатите отглеждани или безстопанствени коне са често срещан проблем в много райони на България, който създава опасност. Законът изисква всички селскостопански животни (включително коне) да бъдат регистрирани, маркирани и да не се оставят без надзор.

В платформата на Helpbook.info ни съобщиха за свободно пуснати около 15 коня в пределите на село Сливек, община Ловеч.

„Въпросното стадо коне влиза из дворовете на хората, както и в засятите земеделски земи. Причиняват невероятни щети. Проявяват и агресия като се опиташ да ги изгониш. В селото има много деца и сме силно притеснени да не пострада някое дете. Моля да бъдат взети спешни мерки.“ (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни от столичния квартал „Левски Г“ за изградени гълъбарници, от които се разнася нетърпима смрад, дори в двора на училището в близост.

„Околните къщи страдаме и дишаме тази отрова - смрад, миризми, зарази, изпражнения, пера, шум, насекоми“ (целият сигнал - тук)

Писаха ни и за свръхпопулация на бездомни кучета в село към община Стражица. „Настоящата програма за кастрация очевидно не е достатъчна сама по себе си, особено след като все още няма ефективен контрол върху домашните кучета и няма видими мерки за предотвратяване на изоставянето и неконтролираното размножаване. През последните седмици също така съм подавала сигнали за намерени безстопанствени кученца в селото, но все още няма ясен отговор какво трябва да се прави в такива случаи, особено при положение че няма наличен приют“. (целият сигнал - тук)

Очевидно проблемът с бездомните кучета във Варна не е решен, тъй като получаваме пореден сигнал за глутница, която няма страх да вилнее в детска градина, като проявява агресия и териториалност. (целият сигнал - тук)

В случай, че забележите около мястото, където живеете или преминавате нередности от всякакъв характер, можете да подадете сигнал в платформата на Helpbook.info. Ще е от полза да направите снимки и да отбележете точното местоположение или района на нарушението. Не се колебайте да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info. Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.