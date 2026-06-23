Бойко Найденов: Ако има намеса на украинския посланик за Невзоров е абсурд

Докато властта "следеше" движението на Олег Невзоров, той се появи в България и се срещна с хора, закупили си имото в "Баба Алино". Според думите на премиера Радев той е допуснат да се върне в България заради ключовите показания, които може да даде по случая.

Но завръщането на Невзоров предизвика повече въпроси, отколкото да даде отговори в публичното пространство.

"Въпросът не се поражда сега, породи се още когато за това лице беше издадена заповед да бъде изгонен от страната и след това изненадващо беше отменена. Тогава прокуратурата водеше друго разследване, какво се е случвало във Варна в този момент - трябва максимално бързо да се даде отговор. Да се разчита че прокуратура ще го направи - не съм голям оптимист, защото нещата не са лицеприятни и за ръководството на ДАНС, и за прокурорите, които са работили и по единия, и по други случай", заяви бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Той определи отмяната на заповедта за екстрадиция на Олег Невзоров като пробив в националната сигурност.

По думите му посланикът на Украйна е чиновник, пратен от друга държава, и ако шефът на ДАНС се е съобразил с телефонно обаждане, това e "абсурд на абсурда, престъпление, което трябва да се проверява много внимателно".

"ДАНС по свое усмотрение отменя заповедта, в случая става въпрос за страшно много пари, силни политически влияния на местно и на национално ниво. Това ме кара да бъда неголям оптимист, че ще се разплете тази история в близко време", коментира Найденов.

Очакванията му са Олег Невзоров да разкрие много интересни факти. На него обвинение не може да се повдигне, защото евентуално е извършил само административно нарушение.

"Престъпление е извършил някой, който си е затворил очите и е допуснал това. Ако тръгнете да си остъклявате балкона, след 4 дни ще дойдат да го спрат и ще ви наложат глоба и ще минете целия административен ред за узаконяване. В случая цял град изниква и всички си мълчат. Това е абсурд, това означава, че някой има дълбоко затворени очи", заяви Найденов и добави, че случаят може да се разплете, ако се проследи пътят на парите.

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