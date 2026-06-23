Прокуратурата работи по шест досъдебните производства по казуса "Баба Алино"

Пет досъдебни производства, свързани с незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна, се водят в момента под наблюдението на Районната прокуратура. Това съобщи административният ръководител на Районната прокуратура във Варна Невена Илиева по време на брифинг.

"В момента са пет досъдебни производства, които се водят във връзка с незаконното строителство", заяви Илиева.

Тя уточни, че част от разследванията са за неистински удостоверения за търпимост, за които има данни, че са били представени като използвани от архитект на район "Приморски", както и за незаконна сеч в няколко земеделски имота, върху които впоследствие са изградени сгради.

По думите ѝ през последните дни е образувано и ново досъдебно производство за незаконен сондаж, установен в един от имотите.

Илиева припомни, че на 28 и 29 май са били извършени претърсвания в офиси, свързани с корпорация КУБ, откъдето са иззети всички налични документи.

"Тъй като е огромен обемът от иззетите документи, в момента все още продължава огледът на веществени доказателства. Целта е да се установи какви точно са документите и дали сред тях има такива, които биха били от значение както за нашите досъдебни производства, така и за тези, водени от Окръжната прокуратура", каза тя.

Говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров съобщи, че институцията наблюдава отделно досъдебно производство за престъпление по служба.

"Към днешна дата Окръжна прокуратура – Варна наблюдава едно досъдебно производство за извършено престъпление по служба", заяви Лазаров.

По думите му разследването се води от екип прокурори и следователи, които извършват активни действия по събиране на доказателства. Като част от тях пред съдия е бил разпитан като свидетел Олег Невзоров.

От прокуратурата съобщиха още, че Невзоров е бил разпитан и по всички останали досъдебни производства, свързани с казуса. Според Невена Илиева работата по тях продължава интензивно и се осъществява в координация с всички компетентни институции.

В прокуратурата има образувани общо шест досъдебни производства. Едно от тях е в Окръжна прокуратура, а останалите пет - в Районна прокуратура.

На този етап обаче по нито едно от тях няма събрани достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение към когото и да било, включително към Олег Невзоров.

От прокуратурата обаче посочиха, че това не означава, че в бъдеще не е възможно да бъдат повдигнати обвинения.

По повод появила се публична информация за евентуално разследване за пране на пари, Лазаров заяви, че не му е известно във Варненската прокуратура или във Варненския съд да има искане за екстрадиране на Невзоров. Той подчерта необходимостта да се прави разлика между процедурите по експулсиране и екстрадиране, като посочи, че информация за експулсирането следва да бъде предоставена от ДАНС.