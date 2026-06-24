GEN Z активизъм: Защо гласът на младите в България остава нечут?

През последните години вълните от младежки активизъм в България стават все по-силни — от масовите студентски протести през 2020 г. до бурните обществени движения в края на миналата година. Тези събития ясно показват, че новото поколение има категорична позиция и се вълнува от бъдещето на държавата.

В студиото на “България сутрин“ главният секретар на Националния младежки форум (НМФ) Дамяна Захариева представи специален доклад по темата и се обяви срещу остарелите стереотипи.

“Искаме да оборим клишето, че младите хора не гласуват“, заяви Захариева и подчерта, че младежкият активизъм далеч не се изчерпва само с присъствието на протести. Той се проявява ежедневно чрез десетки граждански инициативи и активната дейност на младежките организации.

"Последните големи протести обаче ясно показаха, че младото поколение има категорична позиция и се вълнува от случващото се в държавата", допълни Захариева пред Bulgaria ON AIR.

Проблемът с "разпилените" политики

Според главния секретар на НМФ въпреки високата си активност, младите хора често остават нечути от властта поради липсата на системна визия. В момента темите, които пряко ги засягат, са разпръснати между четири или пет различни ведомства - от Министерството на образованието до това на труда и социалната политика.

Захариева смята, че се нуждаем от координирана младежка политика на национално ниво. Като пример тя посочва липсата на синхрон при решаването на сериозни проблеми като зависимостите и високия брой младежи, които нито учат, нито работят (т.нар. NEETs).

Според Захариева създаването на единна административна структура, посветена изцяло на младежта, би предотвратило дублирането на усилия и би разпределило ресурсите много по-ефективно.

Вместо това нейното мнение е, че в момента младежите са изправени пред твърде строги рамки.

"Възрастните канят младите на кръгли маси и дискусии, но в много строги рамки за това какво очакват да чуят от тях. Ние се надяваме да стигнем до диалог, в който младите инициират, а решенията се вземат заедно с тях, а не за тях", сподели главният секретар на организацията.

Какво иска младото поколение?

За да подсигурят институционална подкрепа за исканията си, от Националния младежки форум вече са излезли с официална декларация от седем ключови точки към 52-рото Народно събрание относно развитието на младежката политика в България. Според Захариева обаче честите смени във властта през последните години сериозно затрудняват поставянето на ясни изисквания, тъй като при всяка промяна диалогът трябва да започва отначало.

Гледайте видеото с целия разговор.