Gen Z: Една трета от младите хора вярват, че са... екстрасенси

В свят на постоянна несигурност, психическите способности никога не са изглеждали толкова привлекателни.

Ако сте родени между 1997 и 2012 г., може би вече притежавате такива сили, или поне си вярвате, че притежавате.

Една трета от американците от поколение Z твърдят, че са имали два пъти повече психически моменти от бейби бумърите (родени между 1946 и 1964, бел. ед.), според проучване на Talker Research. Това означава, че шестото им чувство работи веднъж или два пъти месечно.

Докато психическите способности могат да включват всичко - от общуване с мъртвите (медиуми) до блестящи видения от предмети и места (ясновидство), представителите от поколение Z твърдят, че техните се отнасят до силна интуиция за познаване на това как ще се развият ситуациите.

В проучването 33% са казали, че знаят кога нещо "не е наред“, 28% са посочили способността да усещат нечестност, а 26% са съобщили за интуиция кога да се откажат от дадена ситуация.

За тези над 29-годишна възраст, които се чувстват изоставени, бъдете сигурни, че някои психически интуиции също са се разпространили през поколенията. Както бумърите, така и поколението Z са споделяли шесто чувство за финанси, докато милениалите са се изравнили по отношение на срещите.

Поколението X (родени между 1965 и 1979, бел. ред.) също е било най-вероятното поколение за правилно прогнозиране на резултати, според проучването.

Въпреки че някои от вас може би клатят глава и мърморят, "това не са психически способности, това е просто здрав разум“, тези вярвания на Ню Ейдж стават все по-разпространени след появата на социалните медии.

Интерес към карти таро, нумерология, астрология

Интересът се е увеличил към картите таро, кристалите и астрологията, докато нашумелите теории като манифестацията и "делулу“ също са станали популярни - и двете са съсредоточени около идеята, че достатъчно вяра в нещо ще го накара да се случи.

Проучване на Pew Research Center от 2025 г. установи, че 30% от американците се консултират с астрология, карти таро или гадатели поне веднъж годишно, като повечето твърдят, че правят това просто за забавление.

Това съвпада с нарастващата тревога относно състоянието на света. Социално-икономическата нестабилност, геополитическите сътресения, климатичните тревоги и липсата на подкрепа за психично здраве означават, че някои млади хора търсят чувство за контрол другаде.

Но макар психическите интуиции да могат да предоставят илюзии за насоки, мнозинството от младите хора все още остават скептични - или поне несигурни относно тяхната валидност.

От всички респонденти на проучването, 35% казват, че не се чувстват уверени в разграничаването между инстинктите си и тревожността.

И може би тази несигурност не е чак толкова лошо нещо. Това означава, че всичко е възможно и безкрайните богатства и световният мир може да са точно зад ъгъла.