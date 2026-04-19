Експерти: Gen Z не са безразлични, но няма да са най-активните гласуващи

Поколението Z (Gen Z) все по-често се определя като ключов фактор в изборния процес - поколение, което иска бързи резултати и ясни решения. Въпреки това експертите остават разделени по въпроса доколко младите ще бъдат активни в днешния вот.

В изборното студио на "България сутрин" "Сцената на изборите" представителят на Национална мрежа за развитие Чавдар Влъчков заяви, че не очаква младите хора да са сред най-активните избиратели.

Капанът на общите послания

"Вместо политиците да изберат едно или две послания, те избраха всички послания. В цялото това нещо ние изгубихме съдържанието. Бюджет 2026 беше една от причините да се излезе на протест. Протестите бяха генерирани конкретно с политики, а не с политика. Нашите политици в кампанията не ни дадоха политики, а дадоха много от политиканстването", коментира той.

По думите му една от ключовите грешки на политиците е, че не са успели да скъсят дистанцията с избирателите и да се превърнат в техни реални представители.

"Не е удачно да се подхожда безотговорно към желанието на младите да са активна част от политиката", допълни Влъчков.

Ще гласуват ли младите?

Активистът в областта на младежките политики Калина Петрова изрази по-оптимистична позиция и прогнозира по-висока активност сред младите.

"Наблюдаваме активност, интерес към изборите, изобщо към процесите в страната от страна на младите. Ще има висока активност от тяхна страна", посочи тя.

Ивайло Маджаров от "Активни политики" също подчерта, че младото поколение не е безразлично към политиката.

"Младото поколение може да протегне ръка към другото поколение. Призовавам да се гласува със семейството и приятели, защото само с едно поколение няма как да направим висока избирателна активност", заяви той пред Bulgaria ON AIR.

Какво не чуха младите?

Липсата на конкретика в политическите програми остава един от основните проблеми според участниците в разговора.

"Исках да чуя конкретика и измеримост в политическите програми. Доверието се гради с малки стъпки", изтъкна Маджаров.

Поколението Z обхваща хората, родени между 1997 и 2012 г. - голяма част от тях вече са част от пазара на труда, отбеляза Петрова.

Според Маджаров постигането на реална промяна изисква усилия от всички поколения.

"Препоръчвам, когато минат изборите, да разгледаме политическите обещания на тези, които сформират правителство, да следим дали ги изпълняват. Младите могат да приложат други методи в социалните мрежи и да заявят какво очакват", допълни той.

Гостите в студиото се обединиха около мнението, че участието във вота остава ключово и призоваха всеки да упражни правото си на глас.