Разочаровано ли е Gen Z? Младите хора в листите не са били на избираеми позиции

Представителите на поколението Z бяха много активни на предсрочните парламентарни избори. Оказа се обаче, че младите хора в листите не са били на избираеми позиции.

"Очаквах още по-голяма активност от младите. Много от тях наистина бяха пред избирателните секции. Споделяха си интересни съвети, така че да бъдат активни на изборите", коментира инфлуенсърът Лора Добрева в "България сутрин".

Тя сподели, че гледайки случващото се на вота в Унгария, се е надявала и при нас процентите на избирателна активност да бъдат по-високи.

"Доволен съм, че стигнахме онези нива, които бяха преди 2022 г. Не може да стигнем нивата от 1997 г., но съм доволен, защото декември, януари и февруари си казах: "Пак спря да се говори за политика и отново няма да се гласува", каза инфлуенсърът Александър Влог за Bulgaria ON AIR.

Според него младите хора в листите не са били на избираеми позиции и едва ли това ги е стимулирано да участват в изборния процес.

"Не смятам, че младите сме подготвени да влезем активно в политическата система", на мнение е Влог.

Добрева не се съгласи с него и посочи: "Ние вече пораснахме, плащаме осигуровки и някои сме работодатели. Не е странно да виждаме Gen Z в листите и на политическата сцена".

Александър Влог посочи, че обществото ни страшно много се е променило - "лесно се печелят избори, но лесно се и губи доверието на хората".

"Ако победителят прави грешки, хората отново ще бъдат на площада. Залитане в експериментални посоки хората не биха ги оценили добре. Липсваха дебати на изявените политически лидери. Пускаха се неадекватни видеа от определени партии, които сваляха на доста ниско ниво политика", каза още той.

"От вчера виждам сторита с крайни мнения. Поляризация още от първия ден не е полезна. Да не бъдем крайни, да дадем време и пространство да има развитие. Не е възможно всичко веднага да се промени, това са дълги процеси", подчерта Добрева.

"Радев е познато лице, което се опълчва на олигархията и е различен от тези, които до момента ние подкрепяхме. Те станаха много крайни и разделени. Появява се познат за нас човек като спасител", изтъкна още тя.

Инфлуенсърката обърна внимание, че за младите хора са важни образованието и здравеопазването. Тя се надява България да има политика за задържане на младите хора в страната.

"Много харесвам служебното правителство и колко активни бяха покрай изборите. С клиповете в социалните мрежи подадоха ръка към нашия начин на комуникация. Разговарят с нас по начина, по който ние да го приемем и разберем", посочи Добрева.

Надявам се да спрем да ходим на протести и да видим промяната, да има реформи, които задържат младите в България, призна тя.

"Все повече мои познати се връщат от чужбина, но не съм сигурен дали искат да се ориентират към нещо, което не е Европа. Искам да живея в модерна страна, която е в крак с новите технологии и която гони собствения си интерес", добави Александър Влог.

По думите му младите хора харесват енергични и добре изглеждащи политици, с ясен изказ, да говорят английски и да бъдат директни.