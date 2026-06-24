Бивш шеф на ДАНС-Варна: Разследвахме схема за пране на десетки милиони евро около КУБ

2023 г. се получиха първите данни за организацията КУБ, фирмата, ръководството ѝ, хора, които се настаниха във Варна - първите данни, че се извършват нерегламентирани действия. Разработката ни беше за пране на при от порядъка на десетки милиони евро.

Това заяви пред БНР бившият шеф на Териториалната дирекция на ДАНС във Варна Кирил Димов, пенсиониран един месец след този случай, като уточни, че става дума за оперативни данни, които не може да цитира.

"Бяха извършени проверки не само чрез нашата служба - пари, които влизат в държавата, имоти, които се закупуват, строителство, което се извършва, произход на парите. Всичко се проверява и то за много дълъг период от време. Всичко подлежи на съдебен контрол и трябва да сме категорични в крайните си изводи, които правим, за да може това нещо да издържи в съда. Затова се работи по-дълго време по такива казуси".

Докладът на ДАНС-Варна е със заключение, че две лица представляват заплаха на националната сигурност, подчерта Димов:

"Говорим за две лица, не само едно (Олег Невзоров), две лица с почти едни и същи мотиви са експулсирани от страната със забрана за влизане на територията на ЕС. За едното лице, за което няма отмяна на заповедта, съдът е потвърдил нашите мотиви, че представлява заплаха за националната сигурност. ... Имаше ежедневен натиск от Деньо Денев за подготовка на справката за изгонване на двете лица".

Заповедта за експулсиране на Невзоров е отменена 10 дни по-късно, за което бившият шеф на Териториалната дирекция на ДАНС във Варна посочи, че друг такъв случай на отмяна няма дори и за 100 или 1000 дни:

"Има случаи на отмяна на заповед на съдебна фаза, но в рамките на тези 10 дни трябва да има някакъв документ, който да оборва това, което ние сме работили 2-3 години. Председателят на ДАНС Деньо Денев ми се обади 4 дни след отмяната на заповедта и ми каза, че е отменил заповедта си, което е негово право. Но от мен и от дирекциите, не са искани никакви мотиви за отмяната на тази заповед. ... Той ми каза, че му се е обадила украинската посланичка, поради което заповедта е отменена, което мен не ме убеди, защото преди това бяхме водили разговор, че една такава заповед трябва да се съгласува с ръководството на държавата и той е длъжен да съгласува с министър-председателя, но дали го е направил - не знам. Денев подписа и двете заповеди - за експулсиране и за отмяната".

Решението, което вземаме за експулсиране, е колективно - заедно и с председателя на ДАНС. Запознати са в ДАНС Дирекция финансова сигурност, Правно-нормативна дирекция, обясни Димов.

Според него това ръководство на ДАНС (с председател Денев) не е представяло пълни и точни документи по случая с Олег Невзоров пред народните представители:

"Това, което е изпратено в Народното събрание, не отговаря на истината. За този случай се нарушиха основни принципи в работата на ДАНС".

Невзоров и компаниите му са ползвали сериозни политически протекции, каза Димов, като уточни, че това твърдение е базирано на информацията, с която е разполагал:

"Има лица в Народното събрание, с които той беше в контакт и се ползваше с определени протекции при определени действия. ... Много интересно е в нашата работа, когато отидеш на среша с човека, който участва в схемата, и той се държи все едно знае чува за първи път нещо. В много моменти в службата ми съм се чувствал безпомощен".

ДАНС-Варна си свърши перфектно работата по този случай, каза той и добави, че не може да влияе на действията на ръководството на Агенцията.

Според него не се свързват двете неща - случаят с Невзоров и ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

"За да се отмени заповед за екстрадиция, трябва това лице да донесе повече полза на държавата, отколкото вреда", казва той в интервю и БНТ. "Считали сме, че е заплаха, и Денев е считал, че е заплаха. След 10 дни си е променил мнението, без да знам мотивите. Денев ме уведоми, че си е отменил заповедта. За да се отмени такава заповед, трябва да има сериозни мотиви – това лице би донесло повече полза на държавата, отколкото вреда. За 10 дни мисля, че е много трудно да бъдат променени мотивите и условията, за да се отмени тази заповед."

Според Димов групата не извършвала само незаконни сделки, а имала и много построени законни имоти.