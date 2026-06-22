Коста Стоянов: ДАНС и МВР носят отговорност за присъствието на Невзоров у нас

ДАНС и МВР носят отговорност за присъствието в България на украинския предприемач Олег Невзоров, инвеститорът на сградите в местността Баба Алино.

Собственикът на корпорация “Куб” Олег Невзоров се намира необезпокояван във Варна, каза народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов на брифинг пред медиите. Информацията е потвърдена днес с официален пост от страна на хора от украинската групировка "Куб" в социалните медии, каза депутатът. По-късно тя бе потвърдена и от МВР, като бе уточнено, че украинския бизнесмен е в България от 16 юни, разпитва се в полицията, а срещу него няма засега повдигнато обвинение.

Невзоров е пристигнал в четвъртък у нас и след това съвсем необезпокоявано е провел среща с измамените от него, собственици на имоти в местността “Баба Алино”, в която ги е убеждавал, че всичките му действия са законни, че притежава всички необходими документи, че ще защитава тях и техните права в съда и ще обжалва всички решения на кмета и на българските институции в съда, каза Стоянов.

Депутатът заяви, че следват въпроси към институциите защо Невзоров необезпокоявано се намира в страната, дали някой го е потърсил за сведения и кога ще бъде арестуван. Цяла България трябва да разбере истината, за това - кога ще бъде разпитан, кога ще разберем истината от първо лице - дали няма нов чадър над Олег Невзоров, на кого е давал той пари, с кои политици е общувал на местно и на национално ниво, каза Стоянов. Да не би да има нова договорка с нашите служби, в случая с ДАНС, допълни той.

Стоянов припомни, че е поискано в парламентарната комисия за службите да бъдат изслушани бившият председател на ДАНС Деньо Денев, бившият председател на териториалната дирекция във Варна Кирил Димов и бившият директор на дирекция “Финансово разузнаване” в ДАНС Недялко Петков. Всички вече знаят, че освен незаконната сеч на гора и незаконното строителство, тази престъпна група се е занимавала и с пране на пари, не само на територията на България, но и като част от една международна престъпна организирана група, коментира депутатът. Невзоров категорично е опасност за националната сигурност, след като е била издадена заповед за неговото екстрадиране и ние се притесняваме за сигурността на всички български граждани, каза Стоянов.

Искаме да разберем и каква е връзката на настоящия кмет на Варна с Олег Невзоров, каза Стоянов. Трябва да разберем дали той е взимал пари от Невзоров, дали някои от неговите подчинени са взимали пари от Невзоров и дали някои от политиците на национално ниво и някои от националните институции са взимали пари от тази украинска групировка, добави той. Надяваме се и всички лица, които са замесени в незаконните действия и дейността на групировката, да бъдат разпитани. Надяваме се и на бързи действия от страна на правоохранителните органи, допълни Стоянов.

На 3 юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че движението на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров е проследено, а съответната информация е предоставена на ДАНС, като се извършва проверка както от ДАНС, така и от МВР и Министерството на външните работи, заяви той.

На 4 юни „Корпорация КУБ", инвеститорът в незаконния комплекс Forest Club в местността Баба Алино, обяви в позиция до медиите, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата, купили жилища в местността, в предоставянето на „адекватна правна защита", за да се справят с „бюрократичната система".

На 19 юни Община Варна издаде първите 12 заповеди за събарянето на сгради в местността "Баба Алино". На 5 юни Коста Стоянов от "Възраждане" заявиха, че имат информация, че се извършват проверки на дейността на КУБ в Украйна заради същите имотни измами.