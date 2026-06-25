Русинова: Убихме две деца и възрастен заради безхаберие

Това нямаше да стане, ако години наред различни интереси и лобита не се бяха противопоставяли на възможността за инсталиране на бетонови предпазни огради. Няма ОСП (мантшнила), която да може да задържи 20 тонен камион движещ се със скорост от 90 км/ч. Това коментира еспертът по пътна безопасност Диана Русинова по повод жестоката катастрофа на АМ "Тракия", която отне живота на две деца и един възрастен. При нея има и двама тежко ранени.

Проблемът има още една страна. Повечето тежкотоварни камиони, особено такива идващи от Сърбия и Македония, а и често български карат с износени гуми, просто защото няма контрол и няма кой да ги накара да си сменят гумите. По време на движение гумите се загряват и често гърмят, особено при по-високи температури през лятото.

Има и още една гледна точка, пътната инфраструктура, с всички дупки и неравности, е много сериозно изпитание за здравината на загрята гума на камион. Все проблеми наслагвани с времето и все водещи до един ясен резултат - смърт на пътя. Този път на две деца и един мъж.

Още колко жертви ще дадем преди да разберем, че генерално грешим?

Пътната безопасност не е дъвка и е редно да се започне с реални мерки, а не само да се купуват климатици и да се награждава “пътен полицай на годината”. Да раздаваш награди при толкова умрели на пътя е като пир по време на чума. Тук е редно да попитам и какво прави т.нар. “Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата”, защото тя също струва 3 милиона евро на година на нас данъкоплатците? Къде са резултатите и кога жертвите ще намалеят.

Убихме две деца и трима възрастни за по-малко от час при катастрофи с некомпетентност, безхаберие и популизъм, заявява Русинова в заключение.

Инцидентът стана вчера в ранния следобяд след сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион. До него се стигна след като камиона спука гума, премина през мантинелите в насрешното платно и удари автомобил. По-късно стана ясно, че загиналите деца са част от школата на футболен клуб „Славия“ и са пътували за участие във футболен турнир. Третата жертва в катастрофата е бащата на едно от загиналите деца. Има и двама тежко ранени.