Цяла нощ лекарите се борели за живота на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"

Тежко остава състоянието на 49-годишната жена, която вчера пострада при жестоката катастрофа на АМ "Тракия".

При инцидентът загинаха трима души, включително две деца от футболен клуб "Славия", които пътуваха за турнир в Албена. Сред починалите е и бащата на едно от децата. Двама бяха ранени - мъж на 46 години и жена на 49 г. Ранените са треньорът на децата Иван Терзийски и съпругата му.

"Мъжът е загубил временно съзнание и е приет със сътресение на мозъка", заяви д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол.

"В момента е в добро състояние, динамично се проследява. Но жената на 49 години е в тежко състояние. Има кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на тънки и дебели черва, счупване на тазова кост, тежка белодробна травма и черепно-мозъчна с отток", заяви д-р Диманов.

Жената е оперирана вчера през деня, но късно снощи се е наложила нова спешна оператива интервенция. Лекари почти цяла нощ са спасявали живота ѝ.

Тя остава под постоянно наблюдение и ако се наложи, ще бъдат извикани екипи и от други болници. Състоянието ѝ не позволява да бъде транспортирана.

Позициите на полицията и прокуратурата се разминават. От полицията още в първите минути бяха категорични, че причината за инцидента е спукана гума, заради която шофьорът е навлязъл в насрещното движение и е ударил лекия автомобил.

От прокуратурата обаче заявиха, че не могат да направят подобно заключение преди изготвянето на назначените експертизи.

Институциите трябва да се произнесат окончателно за причините за трагедията.

Мантинелите в участъка са разрушени след катастрофата и все още не са възстановени. Участъкът остава опасен и към този момент. От областното пътно управление обясниха, че възстановяването е въпрос на процедури и не е ясно колко време ще отнеме, но при този интензивен трафик ситуацията остава рискова.